Si chiudono le urne pomiglianesi, l’affluenza ai seggi segna un calo per queste amministrative si chiude al 64,31% rispetto al 2020 dove la percentuale dei votanti fu addirittura del 76,19%. AL momento sono state scrutinate il 30% delle sezioni, il candidato Raffaele Russo è in testa con il 71 67%. Segue Vito Fiacco detto Fender del partito Rinascita con il 13% Marco Iasevoli della lista PER è al 9.15% mentre Salvatore Cioffi dei Verdi è al 5,35%.

Si respira già aria di festa nelle sezioni che fanno capo alle liste della coalizione di Raffaele Russo che tra qualche ora potrebbe essere eletto nuovo sindaco di Pomigliano per la settima volta.

Da poco si è cominciato lo spoglio dei candidati al consiglio comunale, tra qualche ora i dati saranno più corposi e anche i nomi dei consiglieri saranno resi pubblici. Ricordiamo che Russo si è presentato a questa tornata elettorale supportato da 11 liste.

Cinzia Porcaro