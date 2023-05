Un servizio ad alto impatto notturno a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi per i Carabinieri della locale compagnia che hanno setacciato le strade della zona.

Durante le operazioni a finire in manette Antonio Uliano, 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dovrà scontare la pena di un anno di reclusione per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Denunciato, invece, un 35enne del posto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. L’uomo – nonostante la misura che prevedeva la sua permanenza in una comunità in provincia di Campobasso – è stato trovato dai militari a via Postiglione.

Un 20enne, infine, è stato denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio. I Carabinieri lo hanno sorpreso alla guida di uno scooter. 65 le persone identificate e 31 i veicoli controllati, 7 le sanzioni contestate al codice della strada. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.