Tragedia sulla A30 Caserta-Salerno: morta 14enne di San Valentino Torio, gravi la madre e il fratello

Un momento di distrazione, o forse l’alta velocità o il manto stradale viscido. Per questo l’auto di una donna di 40 anni, ha perso il controllo schiantandosi contro il guardrail dell’autostrada A30 Caserta-Salerno in direzione Nord.

È di San Valentino Torio la famiglia coinvolta nel drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 maggio. Nell’impatto ha perso la vita una ragazza di 14 anni, Jemila Boulila che ha perso la vita sul colpo.

A bordo dell’auto viaggiavano 5 persone. La madre, alla guida del veicolo, è rimasta gravemente ferita ed è attualmente ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Anche il fratellino di otto anni, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, lotta tra la vita e la morte nello stesso ospedale. Il fidanzatino di Jemila, un ragazzo di 16 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito all’ospedale di Salerno per ricevere cure specialistiche.

Ferito, ma in modo lieve il padre, di origini magrebine ma residente con la sua famiglia in via Vetice a San Valentino Torio, è straziato dal dolore e si trova accanto ai propri cari in preda alla disperazione.

L’incidente al chilometro 52.600, nelle vicinanze dello svincolo di Mercato San Severino. Secondo le prime informazioni, l’auto, una Toyota Yaris, avrebbe impattato contro due guardrail prima di ribaltarsi. Jemila è stata sbalzata fuori dal veicolo e ha perso la vita sul colpo.

La comunità di San Valentino Torio è profondamente scossa da questa tragedia e si è unita nel dolore della famiglia. Sconvolti dalla notizia anche il sindaco e l’amministrazione comunale del piccolo centro del salernitano stanno cercando di offrire supporto e conforto alla famiglia colpita da questa immane tragedia in una tranquilla domenica di riposo e svago.