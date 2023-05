All’alba di oggi, lunedì 15 maggio, intorno alle 4.30, è deceduto anche Rorario L., residente a Pagani, era il fidanzato di Jemilia, la quattordicenne deceduta sul colpo a seguito del tragico incidente. Il ragazzo di 16 anni si trovava a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente avvenuto ieri sera, quando, per cause ancora da stabilire, è entrata in collisione con il guardrail vicino all’uscita di Mercato San Severino sulla A30 Caserta-Salerno in direzione Nord.

Tragedia sulla A30, morto anche il 16enne di Pagani fidanzato di Jamila

In questo modo, si aggrava il bilancio dell’incidente stradale che ha già causato la morte di una ragazza di 14 anni. All’interno dell’auto viaggiavano cinque persone. Il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco, ha appena scritto in un post sui social che “una vasta tragedia ha colpito le nostre comunità”. Nel frattempo, le condizioni del fratello della ragazza, un bambino di 8 anni ricoverato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, sono ancora gravi, così come quelle della madre, che è stata prima ricoverata presso il nosocomio di Mercato San Severino e successivamente trasferita a Napoli.

“Era a bordo dell’auto dell’incidente”

Invece, le condizioni del padre non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni. La famiglia risiede a San Valentino Torio, nel Salernitano. Il sindaco Michele Strianese si è recato ieri sera presso l’ospedale di Mercato San Severino per esprimere il dolore dell’intera comunità per quanto accaduto. Ieri sera, sul luogo dell’incidente, è intervenuto anche l’elicottero del servizio di emergenza 118. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale di Caserta Nord.

La famiglia coinvolta proviene da San Valentino Torio

Un momento di distrazione, l’elevata velocità o la strada scivolosa potrebbero essere state le cause che hanno portato all’incidente in cui l’auto di una donna di 40 anni ha perso il controllo, schiantandosi contro il guardrail dell’autostrada A30 Caserta-Salerno in direzione Nord. La famiglia coinvolta in questo drammatico incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 maggio, proviene da San Valentino Torio. Purtroppo, nel violento impatto ha perso la vita una ragazza di 14 anni di nome Jemila Boulila.

All’interno dell’auto viaggiavano in totale 5 persone. La madre, che era alla guida del veicolo, ha riportato gravi ferite ed è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Anche il fratellino di otto anni, che ha subito un intervento chirurgico d’urgenza, lotta tra la vita e la morte nello stesso ospedale.