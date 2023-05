Elezioni in Campania, sei comuni, in cerca di sindaco, al ballottaggio il 28 e 29 maggio

L’ultima fase delle elezioni comunali per eleggere i nuovi sindaci con i ballottaggi vedrà alle urne sei comuni della Campania. Tre sono in provincia di Napoli, due in provincia di Salerno e uno nel casertano.

Provincia di Napoli: Torre del Greco – Marano – Cercola

A Torre del Greco, il comune più popoloso tra quelli chiamati al voto in Campania, si svolgerà il ballottaggio tra il candidato di Pd, M5S ed Europa Verde, Luigi Mennella, che si è fermato al 46,04% dei voti al primo turno, e l’ex sindaco Ciro Borriello, sostenuto tra gli altri da Forza Italia e Udc, che ha ottenuto il 43,96%. La sfida si preannuncia serrata per conquistare la poltrona tricolore.

A Marano, la competizione sarà tra Matteo Morra, sostenuto da Partito Democratico, Centro Democratico e Demos, che ha ottenuto il 24,98% dei voti al primo turno, e il candidato civico Michele Izzo, che ha ricevuto il 21,44% dei voti.

Fuori dalla corsa rimangono le candidate Stefania Fanelli di Avs, che ha ottenuto il 21,44%, e Barbara Schiattarella di Fratelli d’Italia e Forza Italia, con il 14,60% dei voti. Il candidato del M5S, Danilo Guida, si è fermato solo al 4,50%.

A Cercola, la sfida si svolgerà tra il candidato Biagio Rossi, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Freecercola, che ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 49,11% dei voti, e il candidato sostenuto da Partito Democratico, Psi ed Europa Verde, Antonio Silvano, che ha ottenuto il 42,31%.

Giuseppe Esposito, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha ottenuto solo il 4,53% dei voti.

Provincia di Salerno: Scafati – Campagna

A Scafati, la sfida è tra Pasquale Aliberti, candidato del centrodestra e già eletto sindaco di Scafati nel 2008 e nel 2013, che ha ottenuto il 40,98% delle preferenze al primo turno, e Corrado Scarlato, sostenuto da Italia Viva e Liberaldemocratici, con il 27,30% dei voti. Michele Grimaldi, candidato di Pd, M5S e Avs, si è fermato al 15,26%, mentre Cristoforo Salvati di Fratelli d’Italia ha ottenuto l’8,13%.

A Campagna, la sfida sarà tra Pierfrancesco D’Ambrosio, che ha ottenuto il 37,22% dei voti, e Biagio Luongo, che si è fermato al 36,71%. Al primo turno, i due candidati sono stati divisi da appena 54 voti, con D’Ambrosio in leggero vantaggio con 3.905 preferenze contro le 3.851 di Luongo.

Provincia di Caserta: San Felice a Cancello

Il comune di San Felice a Cancello si prepara per il ballottaggio. Qui, i due candidati che si contenderanno la carica di sindaco sono Emilio Nuzzo, che ha ottenuto il 34,42% dei voti al primo turno, e Carmine Palmieri, che ha ottenuto il 30,58%. La competizione si preannuncia intensa, poiché entrambi i candidati hanno ottenuto un sostegno significativo dagli elettori.

La parola nuovamente agli elettori domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023

I risultati del primo turno hanno evidenziato in alcuni casi una situazione di estremo equilibrio. Ora, i candidati dovranno concentrarsi sulla mobilitazione degli elettori, sulla ripresentazione di proposte e programmi convincenti e magari su apparentamenti e sostegni da parte delle coalizioni escluse da questa seconda fase elettorale per conquistare il sostegno necessario e diventare i nuovi sindaci dei rispettivi comuni.

Il turno di ballottaggio è previsto domenica 28 e lunedì 29 maggio. Come per il primo turno delle amministrative i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle 23 per il primo giorno e dalle ore 7 alle 15 per il secondo. Alle 15 di lunedì inizierà nuovamente lo spoglio delle schede.

I ballottaggi rappresentano un momento cruciale per la democrazia locale, in cui i cittadini avranno l’opportunità di esprimere la loro preferenza ed influenzare il futuro delle loro comunità. La sfida sarà quella di convincere gli elettori che il proprio progetto è quello più idoneo per affrontare le sfide e promuovere lo sviluppo di ciascun comune.

La popolazione dei sei comuni coinvolti guarderà con attenzione alle proposte e alle qualità dei candidati in lizza, nella speranza di scegliere un sindaco in grado di guidare la comunità verso un futuro migliore. Sarà interessante osservare l’esito dei ballottaggi e i risultati finali, che determineranno i nuovi sindaci e le direzioni che prenderanno questi comuni nei prossimi anni.