Elezioni a Marano, sarà ballottaggio: ancora in corsa per la fascia di sindaco Matteo Morra e Michele Izzo

Sarà ballottaggio a Marano di Napoli: è questo il verdetto delle urne a seguito delle Elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. Saranno due i candidati che si contenderanno la carica di sindaco: Matteo Morra, sostenuto da diverse forze politiche tra cui il Pd, Demos, Centro Democratico, Marano Rinasce, Marano nel cuore e Marano in Europa, e Michele Izzo, appoggiato da Insieme si può, Fare Marano Democratico, Movimento civico Maranese e Izzo sindaco.

Elezioni a Marano, sarà ballottaggio

Stefania Fanelli, rappresentante di Sinistra Italiana-Verdi e Free, ha raggiunto un rispettabile terzo posto con il 16,48% dei voti, ma ha pagato il prezzo delle divisioni interne alla sinistra. Potere al Popolo, il Movimento 5 Stelle e Per le Persone e la Comunità, nonostante abbiano dialogato con Fanelli, hanno alla fine optato per candidature autonome. Gli altri candidati si sono trovati distanziati: Barbara Schiattarella, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e una lista civica, Luigi Baiano con il supporto di tre liste civiche, Danilo Di Guida per il Movimento 5 Stelle, Luigi Zavarone per Per le Persone e la Comunità, e Mauro Di Maro per Potere al Popolo e Marano Popolare.

Ancora in corsa per la fascia di sindaco Matteo Morra e Michele Izzo

Il ballottaggio rappresenterà un momento cruciale per il Comune, in quanto i cittadini avranno l’opportunità di scegliere tra Morra e Izzo quale sindaco sarà in grado di affrontare le sfide che attendono la città. Sarà un’occasione per i due candidati di presentare le proprie proposte e programmi per il futuro di Marano, e per gli elettori di esprimere la propria preferenza.

La campagna elettorale si intensificherà nelle prossime settimane, con entrambi i candidati che cercheranno di conquistare il sostegno degli elettori indecisi. I cittadini saranno chiamati a riflettere attentamente sulle questioni che più li toccano da vicino, valutando le competenze, l’esperienza e la visione di lungo termine dei candidati.