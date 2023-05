Oggi è la Giornata Mondiale del Vivere Insieme in Pace. Istituita l’8 dicembre 2017 (con documento A/72/L. 26) dall’Assemblea generale dell’ONU.

Sabri Boukadoum, già ministro degli Esteri dello Stato algerino, presentò la risoluzione, tra gli altri scopi, anche per la promozione di una cultura della pace e della non violenza a beneficio dell’umanità, in particolare delle generazioni future.

La foto di copertina raffigura le conseguenze di un incendio divampato in seguito all’impatto missilistico in alcune aree della capitale dello Stato ucraino, all’interno del quartiere Solomensky. Nella città di Kiev hanno preso fuoco, come riferito dalle autorità, alcuni mezzi di trasporto. La foto degli autobus bruciati è stata pubblicata dal Servizio di emergenza statale.

Andrea Ippolito