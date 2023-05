Stanotte gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Teano, hanno notato due persone aggirarsi con fare sospetto ed una di esse, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo entrando in un appartamento ma è stata raggiunta e bloccata.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 21enne napoletano e lo hanno trovato in possesso di 610 euro, mentre, nell’abitazione in uso allo stesso, sono state rivenute 3 buste contenenti circa 350 grammi di marijuana, 2 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi, 3 involucri contenenti circa 25 grammi di cocaina, un tagliere e due coltelli intrisi di sostanza stupefacente, 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Un 21enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.