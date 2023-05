Bobi è un Rafeiro do Alentejo ed ha compiuto l’11 maggio ben 31 anni! Età certamente ragguardevole per un cane, che lo ha fatto entrare direttamente nel Guinness dei Primati. Titolo che ha conquistato quando ha raggiunto i suoi 30 anni e 266 giorni (alla data del 1 febbraio 2023), come leggiamo dalla scheda del Guinness World Records che lo definisce appunto “Oldest dog ever” (Il cane più anziano di sempre).

Bobi è portoghese e vive nel villaggio di Conqueiros, distretto di Leiria, che confina a sud con quello di Lisbona, mentre ad ovest con l’Oceano Atlantico. Bobi sta discretamente in salute e dimostra ancora la passione per il gioco, infatti è solito passare il tempo insieme ai quattro gatti che abitano con lui ed il suo proprietario Leonel Costa, che ha 38 anni.

Per celebrare il compleanno del cane più longevo del mondo si è tenuta una grande festa con oltre 100 persone, insieme a dei ballerini, che hanno anche partecipato al pranzo. Il suo proprietario ha raccontato la tipologia di alimentazione che ha seguito il suo Bobi nel corso degli anni: il cane ha sempre mangiato il cibo fatto in casa, inoltre ha vissuto in un ambiente calmo e tranquillo.

Eccolo Bobi nella foto con il suo meritatissimo premio

L’età di Bobi è stata certificata dal Servizio Medico Veterinario del Comune di Leiria, che ha registrato la sua data di nascita nel 1992. Il primato del cane, oramai famoso in tutto il mondo, è stato confermato anche dalla Siac, che gestisce la banca dati sugli animali domestici (la Siac è autorizzata direttamente dal governo portoghese e gestita dall’Unione Nazionale dei Veterina del Portogallo).

Nel video https://youtu.be/SIwcB56x2ek si vede come Bobi segue passo passo i suoi amici gatti, giocando insieme a loro.

Andrea Ippolito