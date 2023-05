Giugliano, pizzo della camorra alle imprese edili: in stato di fermo cinque affiliati al clan Mallardo

All’alba di oggi i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) nei confronti di cinque persone legate al clan di camorra dei Mallardo. Le persone fermate sono gravemente indiziate dei reati di tentata estorsione continuata e di ricettazione, aggravate dal metodo mafioso e con l’intento di agevolare l’organizzazione camorristica operante a Giugliano in Campania.

Giugliano, pizzo della camorra alle imprese edili

Le azioni estorsive sarebbero state commesse tra marzo e aprile 2023 ai danni di imprenditori edili. Gli indagati avrebbero minacciato i proprietari delle imprese edili richiedendo il pagamento di tangenti per garantire la prosecuzione dei lavori in corso nel Comune sopracitato.

In stato di fermo cinque affiliati al clan Mallardo

Per raggiungere i cantieri, gli indagati utilizzavano motoveicoli con targhe precedentemente rubate ad altri veicoli. Il fermo eseguito rappresenta una misura precautelare, disposta durante le indagini preliminari. Sarà trasmessa al giudice per la convalida e per l’emissione di un’ordinanza cautelare, contro la quale sono ammessi mezzi di impugnazione.