Renzo Rosso, rinomato imprenditore che ha lasciato il suo segno nei grandi palcoscenici della moda e del sociale, riceverà a Gragnano il prestigioso “Premio Maggio della Cultura” nella categoria “Personalità Imprenditoriale” nell’edizione del 2023. L’importante riconoscimento sarà conferito nel contesto del “Mese della Cultura” a Gragnano.

La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 19 maggio alle ore 11 presso l’Auditorium Don Lorenzo Milani, situato in via Quarantola. In questa occasione speciale, Renzo Rosso riceverà un premio iconografico appositamente realizzato dall’artista Domenico Sepe.

L’imprenditore Renzo Rosso a Gragnano

Renzo Rosso, fondatore e presidente del Gruppo Otb, noto anche per il marchio Diesel, rappresenta una delle figure più influenti del Made in Italy a livello globale. L’iniziativa per il premio è promossa dal Comune di Gragnano, con il Patrocinio della Regione Campania, e gode del supporto del prestigioso evento “Gli Incontri di Valore”. Sarà il giornalista Angelo Polimeno Bottai, noto conduttore del Tg1, a moderare un talk con l’ospite d’onore.

La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione di numerosi studenti provenienti dalle scuole del territorio, che avranno l’opportunità di ascoltare le testimonianze suggestive ed emozionali dell’affermato imprenditore. La presenza degli studenti contribuirà a creare un ambiente stimolante e coinvolgente, favorendo un dialogo intergenerazionale e ispirando le nuove generazioni.

Riceverà il prestigioso “Premio Maggio della Cultura”

Il “Premio Maggio della Cultura” rappresenta un riconoscimento di grande prestigio per Renzo Rosso, che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda e ha dimostrato un forte impegno anche nel sociale. La sua visione imprenditoriale e la sua capacità di coniugare creatività, innovazione e sostenibilità sono un esempio per tutti coloro che desiderano raggiungere l’eccellenza nel proprio settore.

La cerimonia di premiazione sarà un momento significativo per celebrare l’importanza dell’imprenditorialità e dell’innovazione nel contesto culturale di Gragnano, offrendo un’occasione unica di ispirazione e condivisione di esperienze. Renzo Rosso, con la sua straordinaria carriera e le sue realizzazioni di successo, continuerà a essere una figura di riferimento per tutti coloro che ambiscono a lasciare il proprio segno nel mondo degli affari e della cultura.