Elezioni a Pomigliano d'Arco, stravince Lello Russo: ecco come sarà composto il nuovo consiglio comunale

Lello Russo è il nuovo sindaco di Pomigliano d’Arco. Alla tornata elettorale si sono presentati quattro candidati, con un’affluenza al voto al 64,25%, leggermente inferiore rispetto alle precedenti elezioni amministrative, dove l’affluenza fu del 78,19%. In ogni caso, il dottor Russo, con la sua corposa coalizione Riformista composta da 11 liste, ha vinto con l’82% delle preferenze. La vera sorpresa di queste elezioni è rappresentata da Idee e Movimento, che si conferma primo partito cittadino con una percentuale del 15,07%, superando di qualche punto la lista Millesettecento99, che prende il 13,84%.

Rinascita conquista un seggio e avrà Vito Fiacco in consiglio comunale

Vito Fiacco, detto Fender, classe ’98 e già Segretario del partito Rinascita, si piazza secondo con una percentuale del 13,2%. Il partito conquista un seggio con Carla Mercogliano Fender. In una comunicazione sui social, Fiacco fa gli auguri al nuovo sindaco e si propone di fare un’opposizione costruttiva, dichiarando: “L’ho detto in campagna elettorale e lo faremo, saremo in consiglio comunale e sentiamo una grossa responsabilità nel dover rappresentare non solo le nostre istanze, ma quelle di tutti. Vogliamo ricostruire il campo democratico di questa città. Faccio appello agli iscritti e ai simpatizzanti delle forze civiche non presenti, noi ci siamo”.

Il candidato 43enne Marco Usevoli con il 9,3% sarà all’opposizione

Marco Usevoli, 43enne, responsabile diocesano nazionale di Azione Cattolica e giornalista dell’Avvenire della Lista “Per le persone e la comunità”, ha condotto una breve ma intensa campagna elettorale, mettendo l’accento sulle priorità e le esigenze delle persone. Alla sua prima esperienza nella cittadina di Pomigliano, si piazza terzo con 1955 voti e conquista un posto all’opposizione. Dalla sua pagina social dichiara: “La maggioranza avrà 21 seggi, l’opposizione 3. Il mio proposito è di lavorare bene in consiglio comunale con Vito e Carla, partendo dai temi. Il nostro stile sarà quello di un’opposizione critica e costruttiva per raggiungere risultati nell’interesse generale. Ma su ciò che non è nell’interesse generale parleremo chiaro e forte”.

Idee e movimento si conferma primo partito cittadino

Tra le liste che hanno supportato la candidatura di Russo, Idee e Movimento risulta essere quella più votata grazie al flusso di elettori che hanno dato ancora una volta fiducia a Domenico Leone, che è stato consigliere per due mandati, dal 2015 al 2020 e poi dall’anno 2020 al 2022 all’opposizione, ed Elvira Romano, ex vicesindaco dal 2015 al 2020, candidata a sindaco nel 2020 e successivamente consigliera d’opposizione.

Dopo la gioia per la vittoria politica del suo partito, la Romano dichiara: “Tutti uniti si vince. Mi complimento con Domenico Leone, con cui ho condiviso un percorso politico coerente. Uniti nelle idee per Pomigliano, ho deciso di iniziare questo progetto insieme a Idee e Movimento e il risultato mi ha dato ragione. Mi confermo come la prima donna eletta, e questo mi riempie di gioia. Dopo le elezioni amministrative del 2020, qualcuno a me caro mi suggerì di lasciare, ma ho voluto ricominciare da zero. Non ho mai perso di vista i cittadini, né ho tradito la mia coerenza politica, e sono stata premiata. Da oggi non ci resta che lavorare per risollevare Pomigliano”.

Cinzia Porcaro