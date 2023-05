Napoli Fashion Week si prepara per la nuova edizione del 2023, presentando quest’anno importanti novità che hanno rivoluzionato e reso ancora più prestigiosa questa manifestazione di moda e arte, patrocinata dal Comune di Napoli.

Al via la Napoli Fashion Week 2023: la presentazione il 20 maggio al Pan

In questa edizione, Nfw collabora con istituti scolastici e accademie di moda che hanno aderito al progetto dedicato ai giovani emergenti e alle promesse della moda. Il patron e direttore artistico Alessandro Di Laurenzio ha deciso di rivoluzionare il format concentrandolo principalmente sui brand campani, che in qualche modo agiranno da mentori per i giovani stilisti e artisti provenienti dal settore scolastico e accademico.

I primi istituti e accademie della moda che hanno creduto in questo progetto sono l’Istituto Bernini De Sanctis, l’Istituto Sannino De Cillis (ospite alla presentazione) e l’Isd Istituto di Design. Napoli Fashion Week sposa in modo concreto il progetto Pcto di alternanza scuola-lavoro per creare un legame con le aziende che sono pronte ad accogliere queste nuove promesse.

“Napoli Fashion Week Academy School”

Si può definire questa edizione di Napoli Fashion Week come una “Napoli Fashion Week Academy School”, senza scopo di lucro e sostenuta dalle parti che hanno aderito, cogliendo l’opportunità di rilanciare il settore moda campano e di farlo conoscere anche al di fuori della regione, insieme alle meraviglie monumentali che la regione e l’Italia intera possiedono.

Questa “mission” ha come principale partner tecnico l’Accademia di Liliana Paduano, che metterà in campo tutta la sua esperienza nel campo del trucco e delle acconciature grazie ai validissimi hair stylist. Dopo la presentazione del progetto, seguiranno una serie di appuntamenti che si svolgeranno in stile “fashion street” con modelle, brand, stilisti e studenti per la realizzazione di scatti fotografici e video in attesa del grande evento di ottobre.

Walter Crema sarà responsabile dei rapporti con i brand

Nfw si avvale di importanti figure nella sua squadra, che offriranno un pieno supporto nei ruoli assegnati. Tra queste, Walter Crema sarà responsabile dei rapporti con i brand che partecipano al progetto, mentre Antonio Cernicchiara sarà responsabile del concorso Miss Napoli Fashion Week, finalizzato a scoprire nuovi talenti da premiare e ad introdurre le ragazze come modelle in questa importante passerella di ottobre.

L’evento e il concorso saranno presentati dal noto presentatore Erennio De Vita, giornalista televisivo che vanta esperienze nella presentazione di importanti premi cinematografici, teatrali, musicali e letterari. Attualmente è anche il presentatore ufficiale delle selezioni di Miss Italia dal 1994. Erennio sarà affiancato da Chiara Cernicchiara, nota nel settore del cinema, della televisione e della moda. Le interviste di backstage e le esterne dell’evento e del programma televisivo “Napoli Fashion Week Show” saranno affidate a Genny Buselli, noto showman di importanti eventi mondani.

Testimonial di questo evento è Tatiana Nicoleta Raducanu

Testimonial di questo evento è Tatiana Nicoleta Raducanu, una modella di calibro internazionale che ha sfilato sulle passerelle di moda parigine e londinesi. Ci ha raggiunto da Milano per non mancare a questo importante appuntamento. Il programma inizia con la presentazione il 20 maggio e si conclude alla fine dell’anno, includendo nel mezzo micro eventi di moda per le strade, un concorso di bellezza e l’evento principale che si terrà ad ottobre, dove vedremo sfilare le creazioni di moda. Il tutto culminerà a dicembre con la presentazione del calendario e l’ultimo evento di moda del 2024.

Questo evento si vanta di essere il promotore di un vero rilancio della moda, ma soprattutto di aprire le porte alle promesse di questi settori, introducendoli al mondo del lavoro grazie a importanti brand. È importante citare i primi brand che hanno scelto di accogliere questi giovani stilisti nelle loro aziende: Elamas Phil, Sarah Chole, Gold Miller, Jenè, By Italian Style, Federica Erre, Annè Urban Fashion, Mc Laurent, Effebi, Naida, Di Biasi e Kamila, Marina Talia, Celye, Dairesy, Mironcè, Le Sarte Del Sole, Miss Bastoncino, GM by Gay Mattiolo, TLPT Maison Telepathie e ADB69.