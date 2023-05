Scudetto Napoli, l'EAV omaggia i Campioni d'Italia con i nuovi biglietti

Le biglietterie dell’Ente autonomo Volturno dal 18 maggio hanno messo in vendita i nuovi tagliandi dedicati alla vittoria dello Scudetto 2022/2023. L’EAV, azienda di trasporto pubblico della Regione Campania, omaggia quindi i neo Campioni d’Italia con delle nuove grafiche, appositamente ideate per celebrare il terzo trionfo della SSC Napoli nel Campionato di calcio di serie A.

I biglietti dedicati al Napoli

Si tratta di 8 biglietti celebrativi dedicati alla squadra azzurra e sviluppati in accordo con il Consorzio Unico Campania: dove troviamo chiaramente visibili alcune frasi: “Un giorno all’improvviso mi innamorai di te”, che si trova sovrapposta alla “N” della società sportiva napoletana (in questo caso le parole sono trascritte su due tipologie di titoli di viaggio uno azzurro ed uno bianco); “Scusate il ritardo”, che ricorda uno dei film di Massimo Troisi; poi ne abbiamo uno dedicato al calciatore Osimhen e alla sua mascherina nera; un altro raffigurante la coreografia scudetto dello stadio Diego Armando Maradona con la scritta “La grande bellezza”; un biglietto che mostra il Vesuvio colorato di azzurro; su un altro ancora possiamo osservare lo scudetto con la scritta “Napoli Campione d’Italia 2022/2023“; la maglia azzurra la troviamo invece disegnata sopra un altro tagliando.

Questa mattina eravamo proprio nella città di Napoli, ci siamo spostati con la Cumana e messi in viaggio dalla Pignasecca (quartiere Montecalvario della seconda municipalità) in direzione Mostra d’Oltremare (anche zona Fuorigrotta/Stadio Maradona). Alla biglietteria ci hanno messo tra le mani i quattro biglietti che vedete in foto. Ricordiamo che la Cumana è linea ferroviaria che collega il centro di Napoli a Pozzuoli e alla costa flegrea, arrivando fino a Torregaveta, che appartiene al comune di Bacoli.

I biglietti, che forse diverranno un vero e proprio oggetto di culto e di collezione per i partenopei (e non solo), hanno un costo d’acquisto uguale alla tariffa normale dei titoli di viaggio regionale, quindi senza alcun sovrapprezzo.

Andrea Ippolito