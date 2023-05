Nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procura di Napoli, è emersa appunto una truffa milionaria. La procura ha richiesto al gip del tribunale partenopeo di emettere decreti di sequestro preventivo nei confronti dei dipendenti dell’azienda sanitaria locale e di vari soggetti beneficiari di pagamenti indebiti. L’operazione è stata eseguita dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli.

Autori della truffa alcuni dipendenti infedeli

Le indagini hanno rivelato che la truffa è stata orchestrata da dipendenti infedeli che, sfruttando l’accesso illecito al sistema informatico o avvalendosi di documenti falsi, hanno alterato la realtà, creando un’apparenza di legittimità per l’erogazione di pagamenti non dovuti da parte dell’ente. Questo inganno ha indotto in errore sull’obbligatorietà dei pagamenti.

La truffa si divideva in sue categorie

Le frodi scoperte possono essere suddivise in due categorie. La prima riguarda il pagamento di lavori o prestazioni mai effettuati o duplicati in modo ingiustificato. La seconda categoria riguarda l’emissione di pagamenti per prestazioni occasionali, che non erano né dovute né giustificate.

Questa truffa di ampia portata ha causato un danno finanziario considerevole all’Asl Napoli 1 centro, ammontante a circa sette milioni di euro. L’intervento delle autorità giudiziarie è finalizzato a perseguire penalmente i responsabili e a recuperare le somme indebitamente sottratte.