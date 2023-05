“L’impegno per risolvere i problemi della comunità di Boscoreale è la nostra priorità”, parola di Pasquale Di Lauro, il nuovo sindaco della città. Da subito, il sindaco si è messo al lavoro su diversi fronti, compresi la manutenzione delle strade, la raccolta differenziata, il Bioma, la passeggiata archeologica e gli atti propedeutici del Pnrr.

Boscoreale, il nuovo sindaco Pasquale Di Lauro è già al lavoro

Uno dei primi passi del sindaco è stato un rapido giro tra gli uffici comunali per salutare i dipendenti e mostrare la sua determinazione nel costruire il futuro della comunità. I prossimi mesi saranno fondamentali, e il sostegno e la professionalità della macchina amministrativa saranno di importanza cruciale. Durante la campagna elettorale, Di Lauro ha sottolineato l’importanza di portare il Comune più vicino alla gente, ma per farlo è necessario avere una macchina amministrativa pronta ad ascoltare e rispondere tempestivamente.

Il sindaco ha già iniziato a dialogare con la Regione per quanto riguarda gli atti propedeutici del Federel Building, la Passeggiata Archeologica e il Bioma, opere fondamentali per plasmare la Boscoreale di domani. Inoltre, si impegna a lavorare per aumentare la raccolta differenziata, un obiettivo essenziale per una gestione sostenibile dei rifiuti.

“Prossimi mesi determinanti”

Di Lauro mette in chiaro che la campagna elettorale è terminata e che non vuole cadere in sterili esercizi di retorica. La sua priorità è essere in connessione con la comunità di Boscoreale, ascoltando le esigenze dei cittadini e offrendo risposte concrete. La sua amministrazione si impegna a essere trasparente, efficiente e pronta ad agire per il bene della città.

Il sindaco conclude sottolineando che il futuro di Boscoreale richiede un impegno costante e una collaborazione attiva tra amministrazione e cittadini. Solo lavorando insieme, con determinazione e dedizione, sarà possibile affrontare le sfide e costruire una comunità migliore per tutti.