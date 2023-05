Il 18 maggio scorso presso la sala Consiliare del Comune di Volla si è tenuto il convegno INSIEME SI PUO’: “+bolle-bullismo” contrasto al bullismo e cyberbullismo – Gestione delle emozioni sui social.

Sono intervenuti la Prof.ssa Fabrizia Landolfi Dirigente Scolastico del Polo Liceale Salvatore Di Giacomo sede succursale di Volla, la Prof.ssa R. Ferrara referente del team Antibullismo che ha moderato l’incontro.

Sono intervenuti la dott.ssa L. Esposito giornalista, la Dott.ssa Luisa D’Aniello Criminologa, il Comandante della Polizia Locale di Volla Dott. Giuseppe Formisano, Don Federico Saporito Parroco della chiesa Immacolata e San Michele di Volla, la Dott.ssa Daniela Petrone Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Volla.

Il Comando della Polizia Locale e l’educazione alla legalità

Il bullismo ed il cyberbullismo è stato inquadrato, per il Comune di Volla, nell’ambito di un progetto più ampio sul tema “educazione alla legalità” che il locale Comando della Polizia Municipale porta da una decina di anni nelle scuole del territorio ed attualmente in itinere con un progetto di educazione stradale che ha come date finali il 2 maggio con una simulazione di un percorso con incrocio, passaggio pedonale curva nel giardino della Scuola del plesso di via Manzoni ed il 29 maggio con un incontro finale e la consegna dei patentini nell’Istituto Comprensivo “Falcone” di Volla.