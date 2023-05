Campionato del Mediterraneo ORC 2023, nessuna regata disputata

Dopo una lunga attesa a terra la mattina del 19 maggio, i responsabili delle regate del Campionato Mediterraneo ORC hanno, nel primo pomeriggio, richiamato la flotta sul campo di regata, quando una brezza promettente di circa 7 nodi ha cominciato a soffiare sotto un cielo leggermente coperto. Si sperava che il vento sarebbe durato abbastanza per disputare almeno una delle due prove a bastone in programma, per i team di Classe A, B e C.

“Stiamo usando i mark-bot, quindi i cambi di percorso per adattarsi alla direzione del vento sono molto rapidi, ci siamo quindi fidati e abbiamo voluto provare”, ha detto il Principal Race Officer Stuart Childerly, che ha lavorato tutta la settimana alle regate del Campionato Europeo Maxi IMA, che, come tutta la Tre Golfi Sailing Week, è supportata da Rolex.

Dopo una buona partenza, la flotta si è avviata verso la boa di bolina, che ha doppiato avviandosi verso il cancello di poppa, mentre il vento calava e cambiava direzione. Childerly e il suo team erano pronti ad accorciare il percorso e a spostare le boe, ma gradualmente la brezza è diminuita ulteriormente e la regata è stata abbandonata proprio nell’ultimo lato di poppa. “Non erano condizioni adatte ad un campionato, quindi domani ripartiremo con l’intenzione di disputare tre prove, le previsioni sono in miglioramento”, ha dichiarato.

Mentre tutti i team non vedono l’ora di uscire a regatare, uno in particolare ha fatto molta strada per farlo: Bob Pethick (USA) ha noleggiato il Farr Cookson 50 Testacuore per questo evento, la Giraglia Rolex Cup a Saint Tropez e la Rolex Middle Sea Race di ottobre. Bob ha portato con sé i suoi compagni di barca dagli Stati Uniti, già con lui da diversi anni sulla precedente barca, un Rogers 46 chiamato Bretwalla. Recentemente, dopo aver ottenuto un importante risultato nella Transpac Race di 2.025 miglia, da Los Angeles alle Hawaii, vincendo nella sua divisione nel 2021, ha venduto questa barca; si era precedentemente piazzato terzo nel 2019 e secondo nel 2013 in questa classica biennale delle regate oceaniche.

“Stiamo ancora imparando a conoscere questa barca con la sua chiglia basculante”, ha detto Pethick, “ci sono molte cose che dobbiamo scoprire e non vediamo l’ora di farlo nelle regate di questa settimana”.

Risultati completi ORC Regata dei Tre Golfi: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=aaofr Entry list: https://www.tregolfisailingweek.com/en/entry-list Risultati completi IMA Maxi European Championship 2023: https://www.tregolfisailingweek.com/results/3gmaxi2023/3gmaxi2023.htm