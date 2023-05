Casamicciola Terme: cocaina nel congelatore nascosta nella carne. Arrestato ischitano

In casa anche diverso materiale per il confezionamento della droga e 870 euro

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Principessa Margherita a Casamicciola Terme.

Durante la perquisizione, in alcune confezioni di carne all’interno di un congelatore, sono state rinvenute 274 involucri contenenti circa 175 grammi di cocaina. In casa anche diverso materiale per il confezionamento della droga e 870 euro.

F.M., 35enne ischitano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.