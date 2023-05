A Castellammare di Stabia, nel rione “Annunziatella”, una scena insolita: un’imbarcazione che appare “arenata” in un parcheggio. Lo scafo, posizionato in modo da creare un’illusione prospettica, sembra quasi trovarsi su una spiaggia, immerso in una grande pozzanghera d’acqua causata dalle recenti intense piogge. È un’immagine sorprendente, ma al contempo preoccupante.

Castellammare: una barca “arenata” nel parcheggio del rione “Annunziatella”

Il parcheggio dell’Annunziatella ha recentemente subito un’intensa opera di pulizia da parte del Comune di Castellammare, della polizia municipale e degli operatori ambientali della ditta incaricata. Questa zona, infatti, ospitava una vasta discarica abusiva di ogni tipo di materiale, situazione estremamente pericolosa considerando la vicinanza di una scuola frequentata da numerosi bambini.

La rimozione della discarica abusiva appena poche settimane fa

L’azione di pulizia ha portato alla rimozione di rifiuti di vario genere, contribuendo a restituire un ambiente più salubre e sicuro alla comunità locale. Tuttavia, la comparsa di un’imbarcazione in questo parcheggio solleva nuove preoccupazioni. È ancora poco chiaro come e perché l’imbarcazione sia finita lì. L’immagine dell’imbarcazione nel parcheggio non solo suscita curiosità tra i residenti, ma solleva anche interrogativi sulla gestione del territorio e sulla sicurezza della zona.