La notte scorsa, via Tortora, una strada periferica di Torre del Greco, è stata teatro di paura e tensione a causa di un incendio divampato in un deposito aziendale di piante. Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di accertamento. Gli abitanti della zona, che confina con la strada provinciale collegante diversi comuni dell’hinterland vesuviano, hanno allertato le autorità dopo aver notato le fiamme e il fumo che si sprigionavano dalla zona interessata dal rogo.

Incendio doloso in un deposito aziendale a Torre del Greco: paura e indagini in corso

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Contemporaneamente, gli agenti del commissariato di polizia locale sono giunti sul luogo per effettuare i rilievi necessari. Secondo quanto appreso, gli investigatori non avrebbero dubbi sull’origine dolosa dell’incendio, fortunatamente senza provocare feriti.

Le indagini sono ancora in corso per identificare gli autori di questo gesto criminale e determinarne le motivazioni. La comunità locale è preoccupata per la sicurezza e si chiede il motivo di un simile atto. La polizia sta lavorando intensamente per raccogliere prove e testimonianze al fine di individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia.