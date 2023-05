Ancora Nico Denz. Il tedesco vince anche sul traguardo della Sierre-Cassano Magnago, quattordicesima tappa del Giro d’Italia, per lui è la seconda vittoria di tappa in 3 giorni, dopo il trionfo a Rivoli in volata.

Denz taglia il traguardo in 4 ore, 37 minuti e 30 secondi, seguito da Gee, Bettiol e Rex. Ci aveva provato anche Oldani, all’inizio dell’ultimo chilometro aveva provato ad imbastire una volata lunga e sorprendere i compagni di fuga, ma è stato frenato dalla stanchezza e dalla leggera salita che ha reso ancora più difficile la volata. Per il ciclista della Alpecin ritardo di 20 secondi.

Giornata di tutto riposo per Thomas e il guppo, che tagliano il traguardo con un ritardo esorbitante: ben 21 minuti e 10 secondi il distacco da Nico Denz. La Ineos sceglie di lasciare la maglia e l’onere di portarla e difenderla.

Già, perché da domani i colori della Gazzetta dello Sport saranno cuciti addosso a Bruno Armirail (Groupama), uno dei protagonisti della tappa di oggi, non solo per il suo primo posto in classifica generale, ma anche per la sua rincorsa imponente ai quattro di testa. Alla fine il francese chiude 53 secondi dopo, ma poco importa: è Maglia Rosa.

Un minuto e 41 secondi il distacco che Armirail ora impone a Thomas, in una tappa che doveva essere di poca rilevanza nell’arco delle te settimane della corsa rosa, ma si è rivelata ricca di colpi di scena. Dal cambio in testa alla Generale al grande freddo sofferto sul Gpm del Passo del Sempione.

A stappare lo spumante della Maglia Ciclamino è il solito Jonathan Milan, stessa cosa per Davide Bais, ancora in vetta alla classifica scalatori. In Maglia Bianca invece c’è ancora Joao Pedro Almeida.

Ora comincerà il vero Giro l’inizio dell’ultima settimana che sarà caratterizzata dalle determinanti montagne che designeranno il vincitore di Roma. Si sa, nelle tappe alpine non si può mai prevedere nulla, ma nei fatti nulla sembra veramente essere cambiato in classifica generale perché i veri favoriti anche oggi hanno viaggiato insieme e già nella dura tappa di domani potrebbero esserci attacchi, qualcuno potrebbe cominciare a scoprire le proprie carte.

Già da domani si dovrà prestare grande attenzione in classifica generale: infatti, i 195 chilometri della Seregno-Bergamo sono più che pieni di insidie. Ben quattro i GPM, tre di prima categoria e uno di prima. E chissà se non arriverà un altro colpo di scena in chiave Maglia Rosa.

Giuseppe Garofalo