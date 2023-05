I Carabinieri hanno arrestato 5 uomini di etnia rom, tutti residenti nel campo di via Carrafiello a Giugliano in Campania, e denunciato un 17enne nell’ambito di indagini su una serie di furti e rapine.

Rapina a un supermercato di Brusciano

I militari della sezione operativa e radiomobile di Giugliano, sulle tracce di erano sulle tracce di un Fiat Doblò di colore scuro, hanno avvistato il veicolo verso le 23.30 in via Buonarroti nel comune di Brusciano. Le 6 persone all’interno avevano appena rubato le cassette di sicurezza dei registratori di cassa del supermercato Decò dopo aver forzato cancello di ingresso e saracinesca dello store. I militari li osservano e li seguono discretamente: è importante conoscere l’eventuale covo e valutare il rischio che siano armati dato che si sta percorrendo un centro abitato.

Circondati e arrestati dopo una lunga colluttazione

Il pedinamento continua fino alla zona industriale di Orta di Atella, quando gli occupanti del mezzo sono scesi dal furgone e hanno gettato le cassette appena trafugate. Qui i Carabinieri, in una strada di campagna e a fari spenti, sotto la pioggia, sono intervenuti. Le gazzelle circondano i malviventi che non si arrendono e con il loro veicolo provano lo sfondamento dell’auto dei militari messa a chiusura della strada. Fallendo il tentativo di fuga i 6 abbandonano il mezzo e provano a fuggire arrampicandosi sulla rete di recinzione posta al lato della strada. La colluttazione è lunga e difficile, ma alla fine vengono tutti bloccati.

Carabiniere ferito a un dito nel corso dell’arresto

Il furgone è risultato rubato con targa di altro veicolo ed è stato sequestrato, così come gli arnesi atti allo scasso trovati al suo interno. Cassette di sicurezza e denaro sono stati restituiti al legittimo proprietario. Un Carabiniere nella colluttazione ha riportato una lesione a un dito, giudicata guaribile in 25 giorni. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri volti a verificare l’eventuale responsabilità degli arrestati in ulteriori fatti simili avvenuti di recente.

Gli arrestati:

– OSMANOVIC ADELKO, NATO IN BOSNIA IL 09.07 1989;

– OSMANOVIC LUIGI, NATO MUGNANO DI NAPOLI (NA) IL 19.06.2004;

– HADZOVIC DAVID, NATO IN BOSNIA IL 03.06.1998;

– SEFEROVIC SMOKI, NATO IN BOSNIA IL 01.01.1998;

– SEFEROVIC TONI, NATO IN BOSNIA IL 03.02.1999.