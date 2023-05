Ancora una volta Napoli, dopo la vittoria del 3° scudetto calcistico, si pone alla ribalta del palcoscenico sportivo Nazionale diventando sede di eventi che, oltre ad avere una rilevanza nel campo sportivo, assumono un’importanza speciale da un punto di vista sociale, incarnando con gioia la speranza di un riscatto e di un’emancipazione sociale.

Sabato e domenica 27 e 28 maggio 2023 il Convitto “Paolo Colosimo” per non vedenti ed ipovedenti, in collaborazione con l’Associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico Colosimo, ritornerà ad ospitare la fase finale di Coppa Italia di Torball alla quale parteciperà anche il Convitto con una sua squadra presentata dal GSD Colosimo. Le altre cinque squadre finaliste vengono da Reggio Calabria, Augusta (SR), Bergamo, Ascoli Piceno e Bolzano. Inoltre, la Federazione Nazionale FISPIC vuole cogliere questa occasione per consegnare alla squadra della Reggina il Titolo di campione di Italia di Torball per l’anno 2022/2023.

Il vanto della società sarà quello di ritrovare in ciascuna squadra un giocatore ex utente del Colosimo, testimonianza concreta dell’impegno con il quale gli operatori del Convitto Paolo Colosimo sono soliti operare privilegiando sopra ad ogni cosa la centralità ed il bene dei ragazzi accolti.

Il nostro è un Convitto storico che da oltre un secolo funge da polo di riferimento per la formazione e l’avviamento al lavoro dei giovani non vedenti e ipovedenti di tutto il centro e sud Italia. Nasce dall’amore di una madre verso il proprio figlio non vedente e morto di tifo (Paolo Colosimo) e sostenuto nel tempo da cospicue donazioni di cittadini ed enti. Una realtà che, anno dopo anno, ha saputo innovare la propria offerta formativa ed educativa riuscendo sapientemente ad unire le classiche attività di sostegno allo studio con quelle nuove quali la formazione universitaria, il teatro, i laboratori protetti e lo sport.

Il Gruppo Sportivo Colosimo

Il Gruppo Sportivo Colosimo nasce nel 1983 per offrire ai giovani non vedenti e ipovedenti l’opportunità di vivere lo sport e di crescere socialmente. Ha sempre operato con dedizione in perfetta simbiosi con le attività formative ed educative dell’Istituto Paolo Colosimo da oltre 10 anni gestite in maniera eccellente dall’RTI Gesco-CMP. Il GSD Colosimo, con lo spirito descritto sinora, negli anni ha raggiunto traguardi ragguardevoli rappresentando una leva emotiva ed esistenziale per tutti gli utenti accolti in Istituto ed è oggi riconosciuto tra le più prestigiose società sportive in Italia: cinque scudetti nel Goalball, (1997 – 2011 – 2012 – 2016 – 2017) cinque Coppe Italia (2011-2012-2013-2015-2017) e quattro Supercoppe nel Torball (2012-2013-2016-2017), un primo posto in un torneo internazionale di Torball (2011).

Il Presidente del GSD Colosimo, Husam Rawashdeh, a nome degli atleti, dei tecnici e di tutti i dirigenti tiene a ringraziare la Regione Campania (Settori Demanio, Assistenza Sociale e Sport), i gestori dei servizi Gesco e Centro Medicina Psicosomatica, la Suola ISIS “P. Colosimo”, la SAUIE, la FISPIC, il CIP regionale, il CONI provinciale e tutto il personale che lavora presso l’Istituto per l’impegno e il sostegno organizzativo profuso in questo evento.

Le gare si svolgeranno nella palestra dell’Istituto “Paolo Colosimo”, in Via Santa Teresa degli Scalzi, 36 con i seguenti orari: sabato 27 maggio a partire dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e domenica 28 maggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00.