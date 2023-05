Nel secondo giorno del Campionato Mediterraneo ORC 2023, supportato da Rolex come Official Timepiece, le condizioni caratterizzate da grande pioggia, forte vento e onda hanno accolto i velisti e i direttori di gara il 20 maggio a Piano di Sorrento.

Una grande perturbazione con conseguente forte brezza da nord-est ha attraversato la penisola sorrentina, portando grande instabilità sul campo di regata, sia per la direzione che per l’intensità del vento, che andava da circa 20 nodi nella zona della partenza e del cancello di poppa, agli oltre 30 della boa di bolina, costringendo anche equipaggi molto esperti a rinunciare all’issata del gennaker. Il Principal Race Officer, Stuart Childerly, ha quindi deciso di accorciare il percorso rispetto a quello previsto di tre giri, facendo chiudere la prova dopo la seconda poppa per far rientrare la flotta in sicurezza a terra.

“Abbiamo preferito interrompere le prove e prepararci a tornare in acqua nel pomeriggio con vento più leggero e stabile”, ha dichiarato Childerly. La flotta ha avuto così modo di rimettere in sesto le barche e riprendere fiato dopo una prova molto impegnativa, lasciando Childerly e il suo team a riflettere sul da farsi.

Durante la pausa, Roberto Monti ha commentato la situazione del suo TP52 Blue, che ha danneggiato la nuova randa ed è stato costretto a non concludere la prima prova.

“È stato un peccato per noi”, ha detto Monti, “perché nella regata annullata di ieri eravamo veloci e ci sentivamo fiduciosi di poter tornare a combattere oggi”. Il team di Monti ha dimostrato le proprie abilità nella seconda prova, usando una randa di riserva, in cui ha chiuso a meno di un minuto dal vincitore, il TP52 Beau Geste di Karl Kwok.

Quando la flotta è tornata sul campo di regata per la seconda prova, intorno alle 14.00, il problema non era tanto la velocità del vento, sceso sui 16 nodi, ma i salti di anche 40 gradi. Childerly e il suo team ci hanno comunque creduto e sono riusciti a far completare un percorso di 3 giri per le classi A e B, mentre la classe C ha finito al secondo giro.

Era prevista una terza prova, ma la direzione del vento è diventata ancora più instabile, la flotta è stata così informata che per l’ultima giornata di regate di domani ne sono previste tre, con la prima che partirà un’ora prima del previsto, alle 10.00.

Dopo due prove il leader della Classe A è il TP52 Beau Geste di Karl Kwok con Gavin Brady alla tattica, della Classe B lo Swan 42 Morgan 5 di Nicola de Gemmis e della Classe C l’Italia Yachts 11.98 Scugnizza di Vincenzo de Blasio con l’olimpionico spagnolo Luis Doreste a chiamare la tattica, che ha vinto entrambe le prove.

Risultati completi ORC Regata dei Tre Golfi: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=aaofr Entry list: https://www.tregolfisailingweek.com/en/entry-list Risultati completi IMA Maxi European Championship 2023: https://www.tregolfisailingweek.com/results/3gmaxi2023/3gmaxi2023.htm