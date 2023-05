ll prossimo 26 maggio, alle ore 18:00, presso il laboratorio culturale Campania Bellezza del Creato sito in Madonna dell’Arco, Sant’Anastasia, in occasione del 700° anniversario della canonizzazione, San Tommaso d’Aquino sarà il protagonista di un incontro-dibattito organizzato da Padre Gianpaolo Pagano – Priore del Santuario della Madonna dell’Arco, e da Don Franco Iannone – Direttore dell’Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose “Giovanni Duns Scoto” di Nola-Acerra, in collaborazione con Terre di Campania.

Concepito nell’ambito delle celebrazioni che l’Ordine domenicano sta preparando in occasione di questo importante anniversario, “San Tommaso, Napoli e la cultura del dialogo nell’area del Mediterraneo”, rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza di San Tommaso, quale esponente di spicco della cultura mediterranea bassomedioevale, massimamente incarnata dalla Napoli sveva di Federico II e fortemente incentrata sul dialogo e l’incontro tra diverse culture e prospettive.

In questa cornice s’inserirà la presentazione del libro “Napoli Negra” di Vincenzo Sbrizzi – Giornalista e scrittore: 25 storie di nuova povertà, e Madonna Povertà sarà la protagonista della traduzione in napoletano, a cura di Carlo Avvisati – Giornalista e cultore della lingua napoletana, dell’XI Canto del Paradiso dantesco.