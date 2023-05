Consentire l’applicazione del Superbonus con riabilitazione del meccanismo della cessione del credito alle popolazioni dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dalle recenti alluvioni.

È la proposta che il dott. Marco Abbate, presidente dell’associazione INIARC (Istituto Nazionale Italiano Amministratori e Revisori Condominiali) lancia al Governo nazionale ed alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Spiega Abbate: “Tra le misure per sostenere Emilia Romagna, Toscana, Marche e consentire alle popolazioni interessate dalle alluvioni di riprendersi in fretta, ce n’è una già pronta: il Superbonus sulle ristrutturazioni edilizie. Il Governo potrebbe consentirne l’applicazione solo nelle Regioni colpite dalle recenti alluvioni ed aiutare così i proprietari di immobili di quei territori”.

Continua Abbate: “Si pensi a quanto sarà corposo l’intervento in edilizia, dalla messa in sicurezza delle fondamenta al recupero delle abitazioni. Se venisse riabilitato il meccanismo della cessione del credito per gli interventi di cui al Superbonus ci sarebbero vantaggi evidenti per tutti. Abbiamo già contattato numerosi parlamentari per esporre la nostra proposta, confidiamo nel fatto che la presidente Meloni possa prenderla in considerazione, nell’interesse esclusivo delle popolazioni colpite dall’alluvione”.