L’Arcidiocesi Sorrento Castellammare di Stabia si prepara a vivere la “Notte dei Santuari”, in programma il 1 ed il 2 giugno 2023. Un’iniziativa di respiro nazionale, il cui obiettivo è quello di promuovere il valore simbolico che i luoghi dello spirito hanno nel tessuto sociale e culturale dei fedeli.

La sera di giovedì 1 giugno, in contemporanea con tutte le Diocesi Italiane, si apriranno le porte dei santuari della nostra terra, per un momento di preghiera, riflessione ed incontro. Ognuno di essi, con la propria storia e la sua unicità, ha risposto alla chiamata, proponendo un singolare format che rispondesse alle indicazioni predisposte a livello nazionale.

“L’iniziativa nasce su spinta dell’Ufficio Nazionale del Turismo e del Tempo Libero con il quale abbiamo vissuto una bella sinergia, frutto anche di un cammino sinodale. L’evento è stato rilanciato per il primo anno nella nostra diocesi che si appresta a vivere, con gioia ed entusiasmo una dimensione in uscita. L’attenzione in questo primo passo, è rivolta ai Santuari, ma molti sono i luoghi da coinvolgere in un cammino pastorale.

Un’iniziativa di respiro nazionale

Durante l’estate saranno oggetto della prossima iniziativa tutte quelle piccole comunità marinare che riceveranno la croce dei migranti, realizzata in carcere con il legno delle barche di Lampedusa. In attesa di poter vivere la nostra Notte dei Santuari, ringrazio le comunità per il lavoro e lo spirito di collaborazione e quanti vorranno darci una mano in futuro”, don Salvatore Iaccarino, Responsabile del Servizio della Pastorale del Turismo.

In questa occasione, monsignor Alfano, su spinta della Segreteria generale del Sinodo, ha chiesto di dedicare in ogni chiesa un’intenzione particolare di preghiera per la Chiesa in preparazione alla XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.