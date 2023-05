Gioacchino Alfano ha assunto un nuovo incarico di grande rilievo. Dopo aver ricoperto la carica di sindaco di Sant’Antonio Abate e di parlamentare, nonché di sottosegretario di Stato alla Difesa, Alfano è stato nominato presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione di Difesa Servizi. Quest’ultima è una società in house del ministero della Difesa, che si occupa della gestione e valorizzazione degli asset del Dicastero.

Gioacchino Alfano nominato presidente di Difesa Servizi

Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto proprio Alfano. Alla seduta erano presenti anche i consiglieri Luca Andreoli, Mauro Fabris, Francesca Gerosa e Anna Carmela Minuto. Inoltre, erano presenti gli organi di controllo.

Il primo punto all’ordine del giorno è stato l’insediamento del Consiglio di Amministrazione, seguito dal conferimento delle deleghe all’amministratore delegato, il dottor Luca Andreoli. Quest’ultimo si è mostrato onorato dell’incarico e ha ringraziato il Ministro della Difesa Guido Crosetto per la fiducia riposta in lui. Andreoli ha dichiarato di essere pronto a lavorare per raggiungere nuovi e importanti obiettivi, sottolineando la presenza di una squadra eccellente. Ha inoltre affermato che la Società continuerà a mettere a disposizione della Difesa e delle Istituzioni le competenze accumulate negli anni.

Successivamente, l’amministratore delegato ha illustrato al Consiglio di Amministrazione le attività svolte dalla Società e i risultati relativi al bilancio appena chiuso del 2022. La nomina di Gioacchino Alfano a presidente del Consiglio di Amministrazione di Difesa Servizi rappresenta un’importante opportunità per lo sviluppo e la gestione efficiente degli asset del ministero della Difesa.

Con la presenza di una squadra di professionisti qualificati, guidata dall’Amministratore Delegato Luca Andreoli, ci si aspetta che la Società continui a svolgere un ruolo di primo piano nel settore della difesa e a contribuire alla sicurezza nazionale.