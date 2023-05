Un nuovo inizio per Pomigliano d'Arco, domani la proclamazione del sindaco Lello Russo. Ecco chi ci sarà nella sua nuova giunta

Un nuovo inizio per Pomigliano d’Arco: il neo sindaco Raffaele Russo sarà proclamato domani pomeriggio alle ore 16 nell’aula consiliare del Palazzo Municipale. Ciò che rende questo evento ancora più “storico” è il fatto che, subito dopo la proclamazione, il sindaco firmerà le deleghe agli assessori che comporranno la nuova giunta comunale. Questo permetterà di avviare immediatamente il lavoro dell’amministrazione, dimostrando la determinazione e l’impegno dell’intera squadra.

Un nuovo inizio per Pomigliano d’Arco, domani la proclamazione del sindaco Lello Russo

L’attesa è palpabile mentre la città si prepara a scoprire i nomi dei nuovi assessori comunali che formeranno la Giunta Russo. Le voci sul cosiddetto “toto giunta” si sono diffuse, alimentando la curiosità e l’interesse dei cittadini. Secondo le indiscrezioni, saranno garantiti tre Assessorati in quota rosa, un importante passo avanti verso la parità di genere e l’empowerment delle donne nella politica locale.

Uno di questi Assessorati dovrebbe essere affidato a Marianna Manna di Pomigliano 2020, una figura con esperienza e competenza che sicuramente contribuirà a portare una prospettiva fresca e innovativa alla Giunta. Un altro Assessorato potrebbe essere assegnato ad Elvira Romano o alla lista Millesettecento99, dimostrando l’attenzione alla rappresentanza e all’inclusione delle diverse realtà presenti nella città. La lista Quartieri al Centro potrebbe anch’essa ottenere un Assessorato, dando voce alle specifiche esigenze dei quartieri.

Ecco chi ci sarà nella sua nuova giunta: le indiscrezioni e le conferme

Per quanto riguarda l’Assessorato alla Cultura, il nome del professor Giovanni Russo è circolato come possibile scelta. La sua vasta conoscenza e passione per le arti e la cultura sarebbero un grande valore aggiunto per Pomigliano d’Arco, promuovendo l’accesso alla cultura e l’enrichimento della vita culturale nella comunità.

Le Politiche sociali, invece, sembrano destinate alla lista Idee e Movimento, confermando l’impegno dell’amministrazione nel fornire una rete di supporto solida e inclusiva per i cittadini più vulnerabili.