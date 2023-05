Sant’Anastasia è stata scossa da una spaventosa sparatoria nella tarda serata di ieri. Due individui hanno aperto il fuoco contro un bar situato in piazza Cattaneo, lasciando dietro di sé il terrore e il caos. Secondo le prime ipotesi formulate dai carabinieri di Castello di Cisterna, gli spari avrebbero colpito accidentalmente una famiglia che si trovava all’esterno del locale per cenare.

Notte di terrore a Sant’Anastasia, spari contro un bar

I proiettili esplosi, almeno una decina secondo le testimonianze oculari, hanno causato ferite ai membri della famiglia. Il padre, un uomo di 43 anni, è stato leggermente ferito alla mano, mentre la madre, una donna di 35 anni, ha riportato una ferita all’addome. Entrambi sono stati prontamente trasportati all’ospedale Cardarelli per ricevere le cure necessarie. La figlia più giovane, una bambina di soli 10 anni, è stata colpita alla testa ed è attualmente ricoverata presso l’ospedale Santobono. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate critiche e si prevede che subirà un’operazione a breve termine.

Feriti padre, madre e figlia di 10 anni

Le autorità competenti hanno avviato immediate indagini per comprendere la dinamica degli eventi e le motivazioni dietro questo terribile episodio. È fondamentale individuare e porre sotto accusa i responsabili di questo attacco sconsiderato, che ha messo a repentaglio la vita di una famiglia innocente. La sicurezza della comunità di Sant’Anastasia è una priorità assoluta per le forze dell’ordine, che si stanno impegnando al massimo per garantire che gli autori di questo crimine vengano identificati e puniti.