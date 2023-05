“La riscoperta e la valorizzazione dei monumenti abatesi e del patrimonio archeologico presenti a Sant’Antonio Abate passano dalle mani dei nostri ragazzi”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, all’indomani della conclusione del progetto dedicato alla scoperta della storia conservata fra le mura dell’Antica Chiesetta di Sant’Antonio Abate di Vienne e dell’inserimento del Qr code sulle tabelle dei principali siti storici e archeologici del territorio, che racconteranno ai turisti le belle di Villa Cuomo, sito di epoca romana, e delle chiese abatesi. Le due iniziative si inseriscono nell’ambito del maggio “Mese della Cultura Abatese”.

Sant’Antonio Abate: opere d’arte dei ragazzi e un Qr code per scoprire i monumenti

“Grazie all’impegno instancabile degli studenti dell’istituto comprensivo Forzati e alla guida del dirigente scolastico Paola Vigogna, e dell’artista e scultore, nonché professore d’arte, Placido Cali – afferma la sindaca Ilaria Abagnale – abbiamo ottenuto a patrimonio pubblico opere d’arte che raccontano con maestria la vita di un’epoca passata, risalente all’antica Roma. Queste opere d’arte sono il risultato di un impegno straordinario nel preservare e trasmettere la memoria storica del nostro territorio. I ragazzi hanno così dimostrato un amore e un attaccamento profondi verso il territorio, legata alla loro conoscenza approfondita dei luoghi e della storia che li circonda”.

Attraverso l’uso della ceramica e l’impiego di prodotti naturali, gli studenti hanno dato vita a repliche di antiche zappe, brocche, bicchieri, balsamari, lucerne, tegami e tanto altro di epoca romana. Inoltre, il professor Vincenzo D’Aniello ha presentato ai ragazzi il progetto realizzato in cooperazione con il ricercatore Gerardo Sorrentino e con il professor Giovanni Alfano, a nome del Movimento Associativo Agorà Abatese: l’inserimento di Qr code sulle tabelle dei principali siti storici e archeologici del territorio di Sant’Antonio Abate.

“Ciò permetterà a tutti i visitatori di accedere facilmente a informazioni dettagliate sulle meraviglie che ci circondano – aggiunge la prima cittadina abatese – come, ad esempio, villa Cuomo in via Casa Salese, le principali Chiese, Parrocchie, Santuari e Templi votivi presenti sul nostro territorio. È gratificante constatare che un grande movimento di storici e appassionati si dedichi a trasferire il loro prezioso sapere alle giovani generazioni, che nel frattempo diventano creatori e diffusori d’arte.

La diffusione della cultura è un obiettivo che come amministrazione condividiamo pienamente, e continueremo a promuoverla in ogni contesto attraverso eventi, mostre e iniziative speciali. L’arte e la conoscenza dei nostri luoghi sono il legame che ci unisce come comunità e testimoniano l’amore che nutriamo per la nostra terra. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario progetto – conclude la sindaca Ilaria Abagnale – e che continuano a sostenere la nostra missione di preservare la nostra identità storica e culturale”.