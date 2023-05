Entrare nell’ambito della biancheria da letto vuol dire immergersi in mondo particolarmente variegato in cui l’offerta di prodotti è davvero ampia e diversificata, sia per quanto riguarda gli utilizzi, sia per quanto concerne lo stile, il tipo di tessuti e le lavorazioni. Non è ovviamente possibile essere del tutto esaustivi sull’argomento, ma si possono comunque fornire alcuni suggerimenti basandoci su un criterio oggettivo, la stagionalità; a seconda della stagione in corso, infatti, si opterà per determinati capi e tessuti piuttosto che per altri.

Per farlo abbiamo scelto di basarci sulla varietà di proposte di Ferò Milano, un’azienda che da anni è un punto di riferimento nel settore della biancheria per la casa e che da sempre ha puntato su una gamma di prodotti di ottima qualità a prezzi particolarmente competitivi, sfatando il luogo comune che la qualità è qualcosa di riservato a pochi.

Primavera ed estate: trapuntini e copriletti leggeri

Durante le stagioni primaverile ed estiva i capi più adatti a vestire il letto sono i trapuntini matrimoniali e i copriletti non trapuntati; i trapuntini, altrimenti detti copriletti trapuntati, sono capi per il letto che si distinguono dalle classiche trapunte matrimoniali perché la loro imbottitura è leggerissima, ma perfetta per mantenere il giusto isolamento termico; oltre che nella stagione primaverile e agli inizi di quella estiva, i trapuntini possono essere utilizzati anche nelle giornate più calde della stagione autunnale. I copriletti non trapuntati, invece, quando sono realizzati in tessuti freschi come lino, cotone e misto seta, sono la copertura ideale durante la stagione estiva. Oltre che una funzione estetica sono anche utili per proteggere le lenzuola dalla polvere e dai vari allergeni.

Per quanto riguarda le lenzuola, i tessuti più adatti sono il cotone 100%, il lino, la seta, il misto seta e il cotone percalle. Ovviamente la loro scelta deve abbinarsi perfettamente al copriletto, trapuntato o no che sia.

Primavera ed estate: trapunte, piumini con copripiumino, plaid

Quando iniziano ad arrivare i primi freddi è necessario sostituire i più leggeri copriletti con una trapunta oppure con un piumino (con copripiumino abbinato); la scelta fra l’una e l’altra soluzione dipende ovviamente dai gusti personali dal momento che, per quanto riguarda l’isolamento termico, si tratta di soluzioni che si equivalgono. In genere la trapunta matrimoniale imbottita è un capo che si sposa meglio a un arredamento classico, mentre il piumino con annesso copripiumino (capo tipico dei Paesi del Nord Europa) è una soluzione forse più indicata per una camera dal look più moderno. Una prerogativa interessante dei piumini è che permettono di variare con una certa frequenza l’aspetto del letto e quindi della camera; è infatti sufficiente cambiare il sacco copripiumino variando stile, tessuto o colore.

Il plaid è invece un capo di biancheria che non viene utilizzato da solo in camera da letto, ma può essere usato sia d’autunno che in inverno come coperta aggiuntiva.

Per quanto riguarda le lenzuola, il tessuto più indicato è sicuramente la calda e morbida flanella di cotone; ma anche le lenzuola di raso in cotone sono un’ottima scelta; è infatti un tessuto che si adatta perfettamente a qualsiasi stagione, fresco d’estate e confortevole nei mesi con temperature più rigide.