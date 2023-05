Oggi 25 maggio, con un incontro presso la biblioteca “Filangieri” in corso Vittorio Emanuele, saranno avviati presso il Comune di Castellammare di Stabia sei progetti di servizio civile universale (di durata annuale) elaborati da Anci Campania ed approvati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. Ciascuno dei sei progetti prevede l’impiego di sei volontari (per un totale di 36 operatori).

Castellammare, avviati 6 progetti di servizio civile al Comune con l’impiego di 36 giovani operatori

Le aree di intervento interessate sono: assistenza domiciliare, promozione del turismo sostenibile e sociale, educazione e attività di tutoraggio scolastico, informagiovani, promozione biblioteche e musei, protezione civile. Di seguito brevemente i sei progetti che vede coinvolti insieme comuni delle 5 province campane: “Territori Comuni 2023”: obiettivo è promuovere la partecipazione attiva delle comunità locali delle province di Benevento e di Napoli, per favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse territoriali.

“RiLanci Campania 2023”: obiettivo è strutturare, a livello regionale, un sistema di servizi inclusivo e in grado di favorire il supporto, lo sviluppo complessivo della rete e l’adesione di nuovi Informagiovani e garantire a tutti i giovani la medesima possibilità di cogliere opportunità attraverso servizi qualitativamente strutturati. “Per un Futuro alla Pari 2023”: obiettivo è realizzare percorsi inclusivi di tutoraggio, sostegno, accompagnamento scolastico e attività di prevenzione per minori a rischio di esclusione scolastica per cause economiche, sociali, disabilità, differenze culturali.

Gli obiettivi dei progetti messi in campo

“Comunità Solidale 2023”: obiettivo del progetto, che si rivolge in prevalenza agli anziani fragili e a rischio povertà e ai disabili, è la creazione di una rete sinergica e dinamica che funga da collante tra gli attori sociali implicati, quali anziano – disabile – famiglia – rete sociale – servizi sanitari “Campania Sicura 2023”: obiettivo del progetto, attraverso un più ampio programma di educazione alla protezione civile e più nello specifico alla tutela dell’ambiente naturale, è favorire il rapporto consapevole e responsabile che l’uomo deve avere con un territorio interessato da rischio idrogeologico, sismico e incendi boschivi.

“Biblioteca per tutti 2023”: obiettivo è ampliare il numero di utenti che usufruiscono degli spazi e dei servizi offerti dalla biblioteca, innestando una vera e propria cultura della lettura, favorendo l’avvicinamento, la conoscenza e l’utilizzo della Biblioteca Comunale da parte dei cittadini di ogni fascia d’età e condizione sociale, sviluppando l’uso e la conoscenza di tutti i servizi offerti e in particolare di quelli più innovativi e moderni.

Francesca Tufano