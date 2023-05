Il Centro Italiano Femminile (Cif) ha raggiunto un traguardo significativo di oltre 50 anni di impegno nel promuovere la cultura della solidarietà in Italia. Fondata con l’obiettivo di sostenere le donne in tutte le loro sfaccettature e di diffondere i valori di genere e di inclusione, l’Associazione ha sempre posto la solidarietà al centro delle proprie iniziative.

Castellammare, l’iniziativa del Cif: cena solidale con lo chef Peppe Guida

All’interno del programma annuale di attività di solidarietà, il Cif ha deciso di concentrare i propri sforzi nel sostenere la mensa solidale della Chiesa del Carmine. Ogni domenica, la struttura prepara pasti per 100 persone, offrendo un sostegno concreto alle persone bisognose. Le volontarie contribuiscono attivamente cucinando e finanziando un pranzo al mese.

Un aspetto interessante da sottolineare è che, se in passato i beneficiari principali erano cittadini stranieri, oggi sempre più famiglie italiane si rivolgono alle parrocchie alla ricerca di aiuto, soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità. Questo cambio di tendenza ha spinto il Cif a organizzare una “cena solidale” che si terrà il 26 maggio nel salone della mensa della Chiesa del Carmine, trasformato per l’occasione in un ristorante stellato.

L’importanza del sostegno della celebre Chef Peppe Guida all’iniziativa

Il Cif ha sottolineato l’importanza del sostegno della celebre Chef Peppe Guida all’iniziativa. L’intero ricavato della cena sarà devoluto al finanziamento dei pasti domenicali della mensa solidale. L’Associazione ha voluto ringraziare calorosamente le numerose aziende che hanno contribuito fornendo le materie prime per la cena, dimostrando così il loro impegno verso la causa della solidarietà.

Questa iniziativa del Centro Italiano Femminile rappresenta un passo avanti nella lotta alle disuguaglianze e nella promozione dell’assistenza alle persone bisognose. È un esempio tangibile di come la società civile, le organizzazioni non governative e le imprese possano unire le proprie forze per affrontare le sfide sociali e contribuire a creare un futuro più giusto per tutti.