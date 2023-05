Circuito X-Country, si riprende il 28 maggio con la XCO Monti di Eboli

Ad Eboli torna in attività il sodalizio Rampikevoli Mtb che ancora una volta punta sul settore fuoristrada e sul settore giovanile non solo con la Borbonica Cup ma anche con l’X-Country il circuito interregionale che unisce Campania e Basilicata in dieci prove sotto l’egida congiunta dei rispettivi comitati regionali della Federazione Ciclistica Italiana

L’occasione che si presenta è la XCO Monti di Eboli in programma domenica 28 maggio che si prepara ad alzare il sipario, grazie al sodalizio ebolitano presieduto da Michele Senatore che continua ad avviare un programma di inclusione con i ragazzi della Comunità Emmanuel teatro di svolgimento della manifestazione che assegna anche i titoli regionali cross country sotto l’egida del comitato regionale FCI Campania.

Sempre all’interno della Comunità Emmanuel (ritrovo alle 7:00 e inizio delle gare a partire dalle 9:00) stanno per essere tirati a lucido i due percorsi a seconda delle categorie di ogni singolo atleta. Quello principale misura 4,8 chilometri con un dislivello di 160 metri a giro riservato a tutte le categorie amatoriali e agonistiche superiori (juniores, under 23 ed élite). Circuito ridotto a 3,4 chilometri ed un dislivello di 110 metri a giro solo per esordienti e allievi uomini e donne.

Saranno premiati i primi tre classificati di categoria e le prime tre società con il maggior numero di partecipanti. Il montepremi federale verrà erogato al 50% per le categorie élite, under 23 e juniores e al 100% per le categorie allievi ed esordienti. Si contano i giorni per mettere in scena la quarta edizione che avrà una vetrina del tutto importante con la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta giovedì 25 maggio alle 10:00 presso la sala consiliare del comune di Eboli (via Matteo Ripa al civico 49) alla presenza degli organizzatori e delle autorità cittadine e sportive.

I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO DUE PROVE

Esordienti primo anno uomini: Christian Santaniello (Federal Team Bike), Esordienti secondo anno uomini: Riccardo Carrafiello (Amici Superski), Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano), Allievi primo anno uomini: Manuel Riente (Asd Belvedere), Allievi secondo anno uomini: Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone), Allieve donne: Sara Simeone (Bike&Sport Team), Juniores uomini: Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountain Bike), Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers), Under 23: Patrick Vanacore (Vesuvio Mountain Bike), Elite uomini: Luigi D’Amico (Bike&Sport Team), Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce), Master donna: Mara Parisi (Bike&Sport Team), Master junior: Gabriele Delli Bovi (Bike&Sport Team), Elite sport: Dario Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team), Master 1: Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra), Master 2: Vincenzo Stellato (Bike&Sport Team), Master 3: Vincenzo Simeone (Bike&Sport Team), Master 4: Salvatore Della Pietra (Federal Team Bike), Master 5: Rocco Zero (Bike&Sport Team), Master 6: Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers), Master 7: Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano), Master Over: Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers)

CLASSIFICA A SQUADRE

1° Bike&Sport Team 807 punti, 2° Federal Team Bike 594, 3° Asd Belvedere-Ciclone 539

LE PROSSIME GARE 2023 DEL CIRCUITO X-COUNTRY

28 maggio Eboli (Salerno) Rampikevoli Mtb, 3 giugno Viggiano (Potenza) Team Bikers Viggiano, 18 giugno Palazzo San Gervasio (Potenza) Lucania Bike, 2 luglio Visciano (Napoli) Team Bike Visciano, 9 luglio San Cipriano Picentino (Salerno) Ciclopicentia, 23 luglio Paterno (Potenza) Loco Bikers, 6 agosto Ottati (Salerno) Polisportiva Ottati Mtb, 20 agosto Matera GS Baser Dilettantistico.