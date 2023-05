Un episodio di violenza ha scosso Ottaviano e Carbonara di Nola, quando un 44enne incensurato ha sparato ben 13 colpi contro l’abitazione e le auto del suocero e del cognato. I carabinieri della stazione di Carbonara di Nola sono intervenuti prontamente ed hanno eseguito una misura cautelare di arresti domiciliari, su richiesta della Procura locale e in base all’emissione del gip del Tribunale di Nola.

Ottaviano, pioggia di proiettili: 44enne spara contro l’abitazione e l’auto del suocero e del cognato

Secondo quanto riportato dagli investigatori, il 44enne avrebbe agito per motivi economici. Durante le indagini, coordinate dalla Procura nolana, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva utilizzato una pistola Beretta calibro 9×21 mm, detenuta legalmente, per compiere il violento attacco.

Nonostante non avesse precedenti penali, l’uomo è gravemente indiziato di porto illegale di arma comune da sparo e minaccia grave. Gli inquirenti hanno confiscato l’arma utilizzata nel raid, che si ritiene essere quella impiegata nel momento dell’attacco.

Il 44enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari

Come conseguenza di questi gravi atti di violenza, il 44enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’episodio ha destato preoccupazione e allarme nella comunità locale, richiamando l’attenzione sul tema della gestione dei conflitti e dei problemi economici che possono portare a situazioni di estrema tensione. Le autorità competenti continueranno ad approfondire le indagini per comprendere appieno le motivazioni che hanno spinto il 44enne ad agire in quel modo.

Intanto, la comunità di Ottaviano e Carbonara di Nola resta in attesa di ulteriori sviluppi nella vicenda, nella speranza che situazioni simili possano essere prevenute e che la giustizia possa essere fatta nel rispetto delle leggi e della tranquillità della collettività.