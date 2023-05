Portici è stata teatro di una violenta rissa che ha portato all’arresto di tre persone da parte dei carabinieri della locale stazione. Silvano Scognamiglio, Francesco Cerulli e Luigi Miranda sono stati sorpresi in viale II Melina mentre si azzuffavano, risultando coinvolti in un’alterco che ha destato preoccupazione nella tranquilla comunità locale. Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo che ha innescato la violenza, ma ciò che emerge è che i tre individui hanno continuato a colpirsi anche durante l’intervento delle forze dell’ordine.

Portici, violenta rissa in viale Melina: tre arresti. “Botte indicibili, feriti in ospedale”

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della sezione radiomobile di Torre del Greco, i tre soggetti sono stati bloccati e arrestati, evitando così ulteriori conseguenze potenzialmente pericolose. Successivamente, sono stati condotti presso l’ospedale del mare per ricevere le cure necessarie. I medici hanno diagnosticato a Cerulli una prognosi di tre giorni per traumi al torace, mentre Scognamiglio dovrà rimanere in osservazione per dieci giorni a causa di una frattura al naso e di vari traumi ed escoriazioni.

Attualmente, i tre individui si trovano ai domiciliari in attesa di giudizio. Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e per comprendere le ragioni che hanno portato alla violenta rissa. È fondamentale garantire che la giustizia sia fatta e che i responsabili siano puniti in base alla legge.

Un maggior controllo e vigilanza per mantenere la sicurezza pubblica

Questo episodio ha messo in luce la necessità di un maggior controllo e vigilanza per mantenere la sicurezza pubblica nelle strade di Portici. È fondamentale che le forze dell’ordine continuino a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione e nella gestione di situazioni di questo genere, per garantire la tranquillità e il benessere della comunità locale.

In conclusione, l’arresto di queste tre persone coinvolte in una violenta rissa rappresenta un importante passo verso il ripristino dell’ordine pubblico e della sicurezza a Portici. Ora spetta alle autorità competenti svolgere una completa indagine e assicurare che i responsabili siano sottoposti a un giusto processo legale.