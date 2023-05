Anche nella città di Castellammare di Stabia, in occasione dell’ultima gara di campionato, domenica 4 giugno 2023, presso lo stadio Maradona di Napoli, si festeggerà lo scudetto del calcio Napoli

La Commissione Straordinaria, nel corso di un incontro tenutosi presso gli uffici di Palazzo Farnese, nella Città delle Acque ha illustrato ai dirigenti di settore, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, le modalità organizzative dei festeggiamenti, in particolare, l’allestimento di un maxi schermo presso l’Arenile antistante la villa comunale lato banchina Zi Catello.

La macchina comunale è al lavoro per garantire, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, lo svolgimento della festa in sicurezza: sarà la Commissione comunale Pubblici Spettacoli a verificare le misure di Safety e Security previste. Per l’iniziativa è venuta l’indicazione di un contribuito economico della Città Metropolitana di Napoli, per volontà della Commissione si procederà intanto in autonomia, con fondi comunali, visti i tempi ristretti. In programma anche altre forme di coinvolgimento dei tifosi locali.