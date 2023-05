Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, i militari della Stazione Carabinieri di Secondigliano, personale delle Unità Operative Secondigliano della Polizia Locale del Comune di Napoli, dell’ Ispettorato del Lavoro e dell’Enel, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Nibbio, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 136 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, controllati 77 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo, e contestate 19 violazioni del Codice della Strada per guida con patente diversa da quella prevista, revisione periodica scaduta, mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, per guida di veicolo già sottoposto a sequestro.

Durante il servizio, gli operatori hanno altresì controllato due esercizi commerciali di via Dante i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per aver istallato tende da sole all’esterno dei loro locali, per aver istallato l’insegna pubblicitaria senza le prescritte autorizzazioni, per mancata esposizione dei prezzi e del cartello del divieto di fumare, mentre hanno controllato in via dei Falegnami un’officina meccanica il cui titolare è stato sanzionato per tenuta irregolare di carico e scarico dei rifiuti pericolosi.

Infine, gli agenti hanno denunciato una persona per guida senza patente poiché mai conseguita, avendo reiterato la violazione nel biennio.