In un appartamento di Varcaturo, frazione di Giugliano in provincia di Napoli, un 32enne latitante è stato arrestato dai carabinieri mentre attendeva sua moglie. L’uomo, Silvio De Rosa, era ricercato da febbraio e contro di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli, che lo ha condannato a 8 anni, 8 mesi e 25 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Giugliano, vuole festeggiare il compleanno della moglie: arrestato latitante 32enne

I Carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno condotto una meticolosa indagine, monitorando i luoghi frequentati dal 32enne e svolgendo attività di sorveglianza anche sui social media e sul web. È stato proprio l’occasione del compleanno della moglie a “tradire” il latitante. I militari hanno pensato che pedinare la donna potesse fornire loro un’opportunità per localizzare il 32enne, e così è stato.

Seguendo la moglie fino all’appartamento di Varcaturo, i carabinieri hanno bussato alla porta e hanno trovato il latitante, procedendo al suo immediato arresto. La rapida azione delle forze dell’ordine ha portato alla cattura dell’uomo, che dovrà ora scontare la sua pena in carcere.

Il pedinamento della moglie si è rivelato un elemento chiave per l’arresto del fuggitivo

L’operazione dimostra l’efficacia delle strategie investigative messe in atto dalle forze dell’ordine, che utilizzano ogni strumento a disposizione per individuare e catturare i latitanti. Il pedinamento della moglie si è rivelato un elemento chiave per l’arresto del fuggitivo, consentendo alle autorità di colpire nel momento giusto e mettere fine alla sua latitanza.

Questa ennesima operazione dei carabinieri conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e nel perseguire coloro che si dedicano a tali attività illegali. La collaborazione tra le varie unità investigative e l’utilizzo di tecnologie avanzate hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di riportare in manette un pericoloso individuo, contribuendo così alla sicurezza della comunità.