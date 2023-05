La realtà virtuale nel trattamento delle patologie: ecco l’evento “Level Up - Neurogaming e Vr”

La startup IamHero è lieta di annunciare l’evento “Level Up – Neurogaming e Vr” che si terrà a Milano il prossimo 8 giugno 2023 presso la Sala Falck di Assolombarda, dalle 9 alle 13. L’evento rappresenterà un’opportunità unica per esplorare le potenzialità della realtà virtuale nel campo della sanità e dell’apprendimento.

La realtà virtuale nel trattamento delle patologie

“Portiamo anche nel capoluogo lombardo – ha detto Annamaria Schena, Ceo di IamHero e Stranogene – l’esperienza delle nostre startup. La filosofia aziendale si basa sull’impiego della tecnologia per creare esperienze coinvolgenti e immersive, che consentono ai pazienti di sviluppare nuove abilità sociali e cognitive, imparare a gestire in modo efficace i loro disturbi e migliorare la qualità della loro vita. Grazie all’esperienza del team di specialisti nel campo, la tecnologia sviluppata da IamHero è stata con successo testata su un vasto campione di pazienti”.

Level Up – Neurogaming e Vr si concentrerà sulle nuove tecnologie nel settore sanitario e dell’apprendimento, con un particolare focus sulla realtà virtuale e le sue molteplici applicazioni. Durante l’evento, verranno affrontate diverse tematiche, tra cui l’edutainment, l’utilizzo dei guanti aptici, il metaverso terapeutico e la virtualizzazione dell’esperienza terapeutica per adulti e bambini grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Ecco l’evento “Level Up – Neurogaming e Vr”

I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le possibilità della realtà virtuale nel trattamento di patologie come disturbi respiratori e patologie geriatriche. Saranno presentate soluzioni innovative che utilizzano la realtà virtuale per migliorare la diagnosi, la gestione e la terapia di tali disturbi, aprendo nuove opportunità di trattamento.

Durante l’evento, saranno presenti due importanti realtà nel settore. IamHero, specializzata in terapia cognitivo-comportamentale, presenterà le proprie soluzioni basate sulla realtà virtuale per il trattamento di disturbi psicologici e cognitivi. Stranogene, la startup innovativa nell’ambito dell’edutainment, mostrerà come la realtà virtuale possa essere utilizzata per creare esperienze educative coinvolgenti e stimolanti.

Diversi esperti e professionisti del settore parteciperanno all’evento

Diversi esperti e professionisti del settore parteciperanno all’evento, tra cui: Felice Lopane, Life Science Project Manager di Assolombarda; Anna Carmassi, Advisory Board di IamHero; Luca Ruju, General Manager del Giffoni Innovation Hub; Annamaria Schena, Cto di Villa delle Ginestre e Ceo di IamHero e Stranogene; Paolo Di Capua, Cto di Stranogene; Francesca Lecci, Direttore Esecutivo del Master Emmassda Bocconi; Emanuele Pisapia, direttore commerciale di IamHero; Dario D’Alise, responsabile scientifico di IamHero e Stranogene; Andrea Aliverti, professore ordinario presso il Deib del Politecnico di Milano; Lucio De Paolis, professore associato presso l’Università del Salento e direttore dell’Augmented and Virtual Reality Laboratory (Avr Lab); Massimo Molteni, Neuropsichiatra Infantile Responsabile Ricerca e Sviluppo dell’Irccs Eugenio Medea – La Nostra Famiglia di Bosisio Parini; Emilia Sarnataro, neuropsichiatra Infantile Aou Policlinico Federico II, responsabile scientifico IamHero e Stranogene.