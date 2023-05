Un pomeriggio di terrore per un giovane studente di 13 anni della scuola “Pascoli” di via Tagliamonte, a Torre Annunziata, ha messo in allarme i carabinieri e la Procura. A riportare la notizia è stato il quotidiano “Metropolis”. I genitori del ragazzo hanno lanciato l’allarme quando il loro figlio non è tornato a casa dopo la scuola e diverse ore dopo è stato ritrovato a Torre del Greco, a girovagare per strada. L’incidente ha scatenato preoccupazione e panico, alimentando una serie di ipotesi e discussioni nelle chat dei genitori.

Mistero a Torre Annunziata, 13enne sparisce nel nulla dopo la scuola

La Procura ha aperto un’inchiesta per fare luce su questa storia, basandosi sul racconto del ragazzo che sostiene di essere stato narcotizzato e rapito da persone sconosciute in auto. I genitori hanno denunciato la scomparsa del loro figlio dopo che non è rientrato a casa nel pomeriggio. Le telecamere di videosorveglianza a scuola hanno mostrato il ragazzino accanto a un adulto, apparentemente senza essere costretto a salire in auto, ma sembrava conoscerlo e salire volontariamente.

I carabinieri hanno istituito dei posti di blocco e avviato ricerche anche nei Comuni limitrofi. Dopo alcune ore, finalmente, lo studente è stato ritrovato a Torre del Greco. Era spaventato e confuso. I militari lo hanno rassicurato e accompagnato dai genitori all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia per accertamenti.

Il ragazzo lamenta dolori al corpo e confusione mentale

Il suo racconto è inquietante: lamenta dolori al corpo e confusione mentale. Non ricorda con precisione dove sia stato né cosa sia accaduto. Le analisi hanno escluso la presenza di droghe nel suo organismo. Gli investigatori sono confusi a causa delle informazioni confuse e poco convincenti fornite dal ragazzo. Chi erano gli uomini in macchina? Perché si sono avvicinati al ragazzo? Si conoscevano o no?

Per ottenere maggiori dettagli, i militari sono tornati a scuola per interrogare la preside e gli insegnanti al fine di ricostruire la giornata del ragazzo, cercando di comprendere il suo contesto familiare e sociale. Gli elementi raccolti vengono attentamente esaminati dalla Procura di Torre Annunziata, che ha deciso di aprire un’inchiesta.