Napoli Fashion Week: la IV edizione porta l'arte della moda nella città partenopea (FOTOGALLERY)

Napoli, la città dell’arte e della cultura, si appresta ad accogliere la quarta edizione della Napoli Fashion Week (Nfw) nel mese di ottobre. Quest’anno, l’evento presenta una novità entusiasmante: l’introduzione di un’Academy School dedicata ai giovani stilisti e modelle. Questa iniziativa apre nuove opportunità concrete nel mondo del lavoro per i giovani talenti, grazie al programma Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Napoli Fashion Week: la IV edizione porta l’arte della moda nella città partenopea

L’obiettivo della Nfw è quello di coniugare gli emergenti e i brand consolidati, creando sinergie e trasformando Napoli in un nuovo polo della moda. La squadra organizzativa è composta da professionisti del settore, tra cui Alessandro Di Laurenzio, Patron e Art Director, Walter Crema, Brand Manager referente con i brand aderenti al progetto, e Antonio Cernicchiara, responsabile del concorso Miss Napoli Fashion Week, che mira a presentare sulle passerelle nuove promesse della moda.

Durante la conferenza di presentazione dell’evento, sarà presente un personaggio famoso del settore, Erennio De Vita, affiancato dalla bellissima presentatrice Chiara Cernicchiara. Un importante partner di questa edizione è l’Accademia Liliana Paduano, rappresentata dal direttore Carlo Matthey.

Napoli è da sempre una città ricca di arte, cultura e brand di moda

La conferenza si è svolta in una location prestigiosa, il Pan Palazzo delle Arti, offerto dal Comune di Napoli, che collabora attivamente con questo progetto rivolto ai giovani. Napoli è da sempre una città ricca di arte, cultura e brand di moda. Sarti, stilisti e creatori di meraviglie popolano le strade del capoluogo partenopeo, trasformandole in un vero e proprio museo a cielo aperto. Un esempio di ciò è San Gregorio Armeno, che attrae tutto l’anno una miriade di turisti.

Perché, allora, non utilizzare la moda stessa come strumento per rilanciare Napoli nel settore e coinvolgere brand e stilisti emergenti, provenienti soprattutto dal settore scolastico e accademico, rendendo Napoli un punto di attrazione per il Sud e per tutta l’Italia?

L’evento ha avuto inizio nel 2016 con una mostra itinerante intitolata “L’Unesco sposa la moda”

È proprio con questa idea che nasce il progetto della Napoli Fashion Week. Secondo l’organizzatore Alessandro Di Laurenzio, l’evento ha avuto inizio nel 2016 con una mostra itinerante intitolata “L’Unesco sposa la moda”. A seguito di questa iniziativa, è stato avviato un briefing con l’intenzione di portare la moda a Napoli, legandola alle storiche location della città per valorizzarle ulteriormente nel panorama internazionale.

Secondo Alessandro Di Laurenzio, la scelta di Napoli come sede della Napoli Fashion Week è stata motivata dal fatto che la città stessa è un autentico museo a cielo aperto e ha già attirato l’attenzione di stilisti di fama internazionale come Dolce e Gabbana. In sostanza, l’obiettivo della Nfw è quello di diffondere i suoi effetti non solo a Napoli, ma a tutto il territorio italiano, attraverso eventi di moda che si svolgono nelle principali strade e nelle location storiche, che di per sé rappresentano già una vetrina prestigiosa. Il centro storico, le scale di Napoli e gli antichi percorsi pedonali sono vere e proprie opere d’arte dell’urbanistica partenopea e costituiscono uno scenario perfetto per sfilate di moda.

Coinvolgere giovani talenti per offrire loro prospettive concrete

Alessandro Di Laurenzio ha scelto di coinvolgere giovani talenti per offrire loro prospettive concrete nel mondo della moda e dell’arte. L’evento mira a raggiungere una portata internazionale, come dimostra il partenariato instaurato con un’agenzia di moda straniera e il coinvolgimento di importanti brand, che beneficiano della sinergia creata con le istituzioni.

La quarta edizione della Napoli Fashion Week, che si terrà nell’ottobre 2023, si presenta come un evento di moda e arte che apre nuove prospettive. Come già annunciato, il progetto Pcto “alternanza scuola-lavoro” coinvolgerà le scuole affiancate dai principali brand per favorire l’inserimento dei giovani stilisti nel mondo del lavoro.

Le prime scuole ad aderire a questo progetto sono l’Istituto Bernini De Sanctis, l’Istituto Sannino De Cillis e l’Istituto Superiore di Design. I brand che hanno accettato l’invito a partecipare al progetto Pcto e che parteciperanno all’evento di ottobre sono Elamas Phil, Sarah Chole, Gold Miller, Jenè, By Italian Style, Federica Erre, Annè Urban Fashion, Mc Laurent, Effebi, Naida, Di Biasi, Kamila, Marina Talia, Celye, Dairesy, Mironcè, Le Sarte Del Sole, Miss Bastoncino, GM by Gay Mattiolo, Tlpt Maison Telepathie e ADB69.