Dopo la vittoria schiacciante di Raffaele “Lello” Russo alle Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio si sancisce un nuovo inizio per Pomigliano d’Arco. Nel pomeriggio del 25 maggio presso l’aula consiliare del Comune, Russo è stato proclamato ufficialmente sindaco della città ed ha indossato per la settima volta la fascia tricolore. Nello stesso pomeriggio di ieri il sindaco ha firmato le deleghe agli assessori che comporranno la nuova giunta comunale.

Pomigliano d’Arco, ecco tutti i nuovi assessori: firmate le deleghe

Il neo sindaco Raffaele Russo è stato proclamato sindaco nell’aula consiliare del Palazzo Municipale. Dopo aver indossato la fascia tricolore l’83enne, che ricopre la carica di sindaco per la settima volta, non ha nascosto le lacrime e l’emozione per questo nuovo percorso politico.

Il primo cittadino dichiara ai presenti in aula: “Anche se è la mia settima volta sono molto emozionato. Mi aspetta un duro lavoro. Per risollevare questa città la squadra da me scelta mi affiancherà per la comunità in un momento delicato. Le deleghe sono già pronte perché era necessario avere una squadra pronta per affrontare la gestione immediata della macchina amministrativa. Oggi ci sarà anche la prima seduta con la giunta che mi affiancherà in questo lustro”.

Lello Russo proclamato sindaco: “Ci aspetta un duro lavoro”

Dopo la sua proclamazione, Russo rende noti i nomi degli assessori che lo accompagneranno nella gestione e organizzazione della macchina amministrativa. Domenico Leone, di Idee e Movimento, che ricordiamo a questa tornata elettorale essere diventato primo partito cittadino, avrà la delega alle Attività istituzionali, Politiche sociali, Formazione e Sport e rivestirà la carica di vicesindaco.

L’avvocato Elvira Romano, anche lei candidata con Idee e Movimento, la donna più votata a questa tornata amministrativa, sarà assessore con deleghe all’Avvocatura, Patrimonio, Fondazioni, Associazioni e Pari opportunità. Mattia De Cicco, anche lui ex assessore alle Politiche sociali durante il sesto mandato Russo, è stato nominato assessore con deleghe al Bilancio, Finanza, Partecipate e Pnrr. Vincenzo Caprioli è assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici. Marianna Manna è assessore con deleghe al Lavoro, Commercio, Macchina comunale e Personale. Maria Rosaria Toscano è assessore all’Ambiente, Verde pubblico e Parchi pubblici. Giovanni Russo, assessore con deleghe alla Cultura, Istruzione e Politiche giovanili. Terminata la consegna delle deleghe il sindaco richiama il suo gruppo di assessori e li invita a salire nelle stanze comunali per riunire la prima giunta: “Ci congediamo e invito la segretaria a raggiungerci perché è necessario riunire la prima giunta immediatamente. I problemi da affrontare sono tanti”.

Cinzia Porcaro