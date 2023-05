Rimodulare gli orari di chiusura notturna del viadotto San Marco, a Castellammare di Stabia, interessato fino alla metà del prossimo mese di luglio da lavori di manutenzione straordinaria.

E’ la richiesta avanzata dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, in una lettera inviata all’Anas, per venire incontro alle esigenze di cittadini, pendolari e turisti.

“A seguito di colloqui con cittadini e con i vertici delle associazioni di categoria degli albergatori e degli agenti di viaggio della penisola sorrentina è emersa la necessità, anche alla luce dell’emergenza traffico che già si registra lungo la strada statale 145, di rimodulare le attività programmate con un orario compreso tra le ore 22 e le 6”, scrive il primo cittadino, chiedendo una modifica temporale dell’ordinanza Anas, che prevede la chiusura dalle ore 20 alle ore 8.

“Pur comprendendo l’importanza dell’intervento, la richiesta è motivata dall’aumento esponenziale del volume di traffico in entrata e in uscita dalla penisola sorrentina, sia per i flussi di cittadini pendolari, che ogni giorno devono raggiungere i luoghi di lavoro e di studio, sia per i tanti turisti diretti verso le strutture ricettive costiere – aggiunge il sindaco Coppola – Ciò anche per non vanificare il lavoro svolto ai tavoli convocati a più riprese dalla Prefettura di Napoli, per trovare soluzioni al nodo della viabilità”.