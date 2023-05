E’ stato presentato questa mattina, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento, il report relativo alle attività di monitoraggio dei fondali marini di Sorrento, nel tratto compreso tra la Tonnarella e Villa Astor, effettuate negli ultimi mesi.

Un’attività promossa dal Comune di Sorrento, in collaborazione con il Centro Subacqueo di Torre del Greco e Penisolaverde. Presenti all’incontro il sindaco, Massimo Coppola, il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, rappresentanti della Capitaneria di Porto e numerose classi degli istituti scolastici cittadini.

“Raccogliamo con gioia il dato emerso dalla relazione dei responsabili del Centro Subacqueo di Torre del Greco, Francesco Roma e Francesco Palomba, che fotografa una situazione positiva della zona mappata – ha commentato il presidente Di Prisco – Questo significa che le attività condotte in questi ultimi sette anni, hanno portato i loro frutti. Per il futuro, grazie a questo report, daremo vita ad una serie di pulizia e di bonifica dei fondali con azioni strettamente mirate, coinvolgendo tutte le organizzazioni che hanno collaborato con noi in passato. Nei prossimi mesi, oltre a recuperare questi rifiuti censiti – nasse, reti fantasma, cime e materiali vari – continueremo il lavoro nel tratto compreso tra Villa Astor fino agli specchi d’acqua della spiaggia San Francesco, per completare le azioni di monitoraggio. E’ stato bello vedere in sala tanti bambini, che devono essere testimoni e sentinelle del futuro”.