Un uomo stava minacciando la nipote e lui non esita a colpirlo alla testa con un crick. E’ accaduto a Sant’Antonio Abate: un uomo in ospedale l’altro in guardina.

Tutta la faccenda comincia con due persone che urlano in un appartamento in Via Casa Aniello. Una ragazza è in compagnia dello zio ed è in strada. Ha forato la ruota della macchina e l’uomo sta sostituendo lo pneumatico.

Zio e nipote, dalla strada, si accorgono di quanto sta accadendo proprio mentre le grida iniziano ad essere più violente. La donna allora attira l’attenzione delle due persone che litigano, chiedendo loro di smetterla altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri.

L’intromissione non è vista di buon occhio e uno dei due uomini che poco prima urlava scende in strada. Si avvia verso la ragazza, minacciando e insultando. A quel punto lo zio, un 63enne del posto, non ci pensa due volte e si pone in difesa della ragazza e, con il crick utilizzato per sostituire la gomma, non esita e colpire l’aggressore alla testa.

L’aggressore finisce in ospedale, per lui 10 i giorni di prognosi. Il 63enne, invece, è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni personali aggravate.