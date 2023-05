“Finalmente miglioreremo la fruibilità di alcune importantissime strade di collegamento, garantendo la massima sicurezza per i cittadini e in, alcuni tratti, intervenendo per mitigare il rischio idrogeologico. Il tutto, grazie alla collaborazione con il Comune di Lettere e ad un importante finanziamento garantito dalla Regione Campania”.

A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, a margine del tavolo tecnico che si è tenuto presso il municipio di Lettere, alla presenza della sindaca letterese Anna Amendola, del vicesindaco abatese Giuseppe Abagnale, dei responsabili della ditta esecutrice dei lavori e dei tecnici comunali dei due enti. Dopo la riunione, si sono tenuti alcuni sopralluoghi nei punti in cui saranno installati i primi cantieri previsti nell’ambito di un progetto intercomunale che prevede una serie di interventi mirati.

Sant’Antonio Abate, strade intercomunali: partono i lavori

“È un traguardo importantissimo per i Comuni di Sant’Antonio Abate e Lettere – aggiunge Ilaria Abagnale – che in alcuni quartieri condividono residenti e problematiche. Grazie a questi interventi mirati, sarà ampliata la carreggiata di alcune strade, che ad oggi risultano a senso unico o regolamentate da semafori. E ancora, sarà finalmente installata l’illuminazione in altre strade, rendendo più sicuri i cittadini. Riguarderà la sicurezza anche l’installazione di un’altra vasca di laminazione per convogliare le acque ed evitare allagamenti in centro in caso di piogge intense. Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno circa un anno e serviranno ad eliminare i disagi lamentati dai residenti di quelle zone di Sant’Antonio Abate e Lettere, migliorando i collegamenti tra le due cittadine”.

“Grande sinergia con Lettere”

Gli “interventi per la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente dei comuni di Lettere e Sant’Antonio Abate” riguarderanno via Cuparelle, via Casa Coppola, via Vicinale Casa Coppola, via Buonconsiglio, via Capomazzo, via Lettere, via Pagliano, via Mutulano e via Varo Chirico, strade che spesso segnano il confine tra le due cittadine.

“Questo progetto è stato finanziato già nel 2020 – afferma Anna Amendola, sindaca di Lettere – ma i lavori partono solo oggi a causa di problematiche tecniche e burocratiche. Può segnare la svolta in questi territori, perché si tratta di interventi di messa in sicurezza delle strade intercomunali, che renderanno il passaggio più sicuro, migliorando anche la qualità della vita dei residenti sia di Lettere che di Sant’Antonio Abate. Per il territorio è un progetto importante, che sarà realizzato nell’ottica di grande collaborazione in corso tra i Comuni di Lettere e Sant’Antonio Abate, con la speranza che questa sinergia possa portare alla realizzazione di tanti altri progetti per il bene delle due comunità”.