Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di uno stabile di via Nuova Toscanella un uomo scendere da un’auto e, dopo aver prelevato qualcosa da un vano contatori dell’androne dell’edificio, consegnarla ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 0,4 grammi di cocaina, mentre lo spacciatore, una volta salito a bordo della sua vettura, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale disfacendosi di una busta fino a quando, giunti in corso Europa a Villaricca, l’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di 535 euro, mentre nella busta sono stati rinvenuti 14 involucri contenenti circa 5 grammi di cocaina.

Infine, gli agenti hanno controllato il vano contatori dell’edificio di via Nuova Toscanella dove hanno trovato altri 14 incolucri contenenti circa 5,4 grammi della stessa sostanza, mentre presso lo stesso stabile, in un’intercapedine ricavata nel muro adiacente alla sua abitazione hanno trovato un bilancino di precisione ed altre 5 buste e 4 involucri contenenti complessivamente circa 260 grammi di cocaina.

Un 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefecente e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.